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МТЗ хочет построить новый литейный завод под Минском

«МТЗ-ХОЛДИНГ» планирует возвести новый литейный завод за пределами Минска, сообщили в пресс-службе предприятия. Там также будет кузнечно-штамповочное производство. Проект пока на предынвестиционной стадии.

Ориентировочная стоимость строительства нового производства пока не называется. Объявлены конкурсы для выбора компаний по проведению инжиниринговых работ и разработке технико-экономического обоснования.

Как ожидается, мощность нового литейного завода составит 300 тыс. тонн в год чугунного литья и 100 тыс. тонн — стального. Что касается кузнечно-штамповочного производства, то его планируется вынести с территории ОАО «МТЗ» и создать мощности до 200 тыс. тонн поковок в год.

Старая основная площадка МТЗ находится возле станции метро «Тракторный завод». Жилой поселок тракторозаводцев, который также был возведен в этом месте после войны, частично сносят. О полном переносе мощностей МТЗ за город пока речи не идет, но ранее такое же решение было принято по ряду других предприятий. Авиаремонтный завод вынесли за город, а на его месте строится «Минск-Мир». Планируется вынос мотовелозавода.
Officelife.media
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