+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Беларуси начал дорожать общественный транспорт

В Гродно и Гомеле дорожает проезд в городском транспорте.

28 ноября на Национальном правовом интернет-портале опубликованы решения о Гродненского и Гомельского облисполкомов повышении стоимости проезда на 16,67% — с 60 до 70 копеек. В экспрессных маршрутах одна поездка обойдется в 80 копеек.
Сами документы подписаны председателями областных исполкомов 19 (Гомель) и 20 ноября (Гродно), но официально опубликованы только сейчас. Решения губернаторов вступят в силу с 29 ноября.

Учитывая, что стоимость проезда в областях Беларуси обычно повышается синхронно, стоит ожидать подорожания талонов и в других городах и Минске.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]