В Беларуси начал дорожать общественный транспорт

28 ноября на Национальном правовом интернет-портале опубликованы решения о Гродненского и Гомельского облисполкомов повышении стоимости проезда на 16,67% — с 60 до 70 копеек. В экспрессных маршрутах одна поездка обойдется в 80 копеек.

Сами документы подписаны председателями областных исполкомов 19 (Гомель) и 20 ноября (Гродно), но официально опубликованы только сейчас. Решения губернаторов вступят в силу с 29 ноября.





Учитывая, что стоимость проезда в областях Беларуси обычно повышается синхронно, стоит ожидать подорожания талонов и в других городах и Минске.