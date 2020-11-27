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Торг за цены на нефть и газ - на кону независимость страны?

Сегодня состоялась очередная рабочая встреча между правительствами России и Беларуси по вопросам поставок нефти и газа. Стороны в очередной раз не договорились.

Торг за цены на нефть и газ - на кону независимость страны?
Но на некоторые странные детали этих переговоров обращает внимание в своем телеграме сайт zaprauka.by

Как обычно, информации не очень много, кроме стандартных заявлений для прессы: «по итогам встречи заинтересованным органам госуправления даны поручения. Дальнейшие консультации будут продолжены» и «подчеркнута важность долгосрочных отношений в сфере поставок нефти и газа республике, а также сохранения и укрепления партнёрства между предприятиями энергетической отрасли двух стран».

Примечательно, что все контакты с Беларусью по данному вопросу проходят с участием двух вице-премьеров российского правительства: Александра Новака и Алексея Оверчука. Новак ответственен за вопросы ТЭКа, а вот 

Оверчук - это вице-премьер, что называется, по интеграционным вопросам и международным отношениям. 

С белорусской же стороны за все «отдувается» заместитель премьер-министра Юрий Назаров. Пока в одиночку.

Сейчас стороны готовят встречу премьер-министров Беларуси и РФ. Отсутствие решений на уровне курирующих вице-премьеров означает, что вопросы поставок нефти и газа вынесены на более высокий уровень и 

связаны с проблемами, которые выходят за компетенцию заместителей премьер-министров. 

В противном случае, мы бы уже имели конкретное решение на 2021 год, так как полномочия Новака и Назарова позволяют это сделать.

А это значит, что следует ожидать результатов встречи глав правительств Романа Головченко и Михаила Мишустина. 

И после этого смотреть: если и в этом случае результата не будет, то нефтяные «терки» вновь выйдут на уровень Путина-Лукашенко, а это значит, что речь идет не только о цене на нефть.
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