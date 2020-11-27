Сколько будет стоить доллар к 2021 году? Мнение эксперта

Свой прогноз и мнение об этом финансовый консультант Михаил Грачев высказал в комментарии Myfin.by.





- До окончания текущего года остается месяц. Год был нервный и нехороший в экономическом и во всех остальных аспектах. Но тем не менее время идет, берет свое и лечит все раны, в том числе и на финансовых рынках .





На внутреннем белорусском рынке в этом високосном году были два периода достаточно резкого ослабления курса белорусского рубля по отношению к доллару США. Один в начале года - в марте, второй - в августе. Первый резкий рост доллара США у нас был в большей степени обусловлен внешними факторами - в мире произошел обвал фондовых рынков.





В августе достаточно сильное курсовое колебание было обусловлено, вероятнее всего, общественно-политической ситуацией в Беларуси и массовым походом вкладчиков - как юридических, так и физических лиц - в банки за депозитами и переводом активов в белорусских рублях в валюту. Тогда белорусский рубль ослаб не только к доллару США, но и ко всем трем валютам корзин ы — доллару, евро и российскому рублю.





Усилиями Национального банка, как мы уже говорили, эта ситуация стабилизировалась. И к текущему моменту изменения на внутреннем рынке в большей степени формируются под воздействием внешних факторов.





Внутренние факторы так или иначе стабилизировались, некоторые даже начали выравниваться в положительную сторону. Намечается минимальное восстановление экономики. Вероятнее всего, это связано с текущим ростом цен на энергоносители, в частности, на нефть.





На этой неделе марка Brent вернулась к максимуму начала года и 25 ноября торговалась выше 48 долларов за бочку. Если смотреть в разрезе недели или месяца, то нефть марки Brent добавила около 10% - цена поднялась с 44 до 48 долларов с лишним за баррель. Этот тренд, похоже, сохраниться. И, возможно, психологический барьер в 50 долларов станет межой, за которой рост нефтяных цен остановится в ожидании каких-то дальнейших изменений.





А потенциальные изменения - это, во-первых, прошедшие выборы президента в США. Пока что официального объявления нет, но скорее всего Байден займет место президента на ближайшие 4 года.





А второй фактор - более глобальный: четыре ведущих производителя в мире пытаются определиться на рынке вакцины от коронавируса. Имеется в виду вакцина европейская, американская, российская, которая представлена уже почти тремя препаратами, и китайская.





Скорее всего, в ближайшие 1-3 месяца начнется массовое производство этих вакцин. После этого мировая пандемия будет взята под контроль.





Собственно, во многих странах уже начинают смягчать карантинные условия. Например, в Каталонии открываются рестораны и кафе. Великобритания с 15 декабря планирует сократить срок пребывания на карантине для приезжих до 5 дней с возможностью выхода из карантина по результатам теста.





Ряд стран возобновляют перевозки, открывают авиационные маршруты. Потихоньку мир готовиться к тому, чтобы заканчивать с этой бедой. По мере этого процесса экономика получит стимул для роста.





Но не будем забывать о том, что были приняты программы, согласно которым Федеральная резервная система США и «сотоварищи» вливают в мировой оборот триллионные суммы «необеспеченной» валюты. И единственная надежда, что только растущая экономика сможет их абсорбировать.





В противном случае они выскочат на финансовых рынках в виде денежных «пузырей». Мегарегуляторы, собственно, и рассчитывают на то, что рост экономики в будущем поглотит те «бесплатные» деньги , что они сейчас напечатают. В этой ситуации у доллара нет причин для роста, потому что будут расти какие-то другие активы.





Мы видим, что пара евро/доллар пытается закрепиться выше отметки 1,19 , которая около 3-4 месяцев была уровнем сильнейшего сопротивления. Если смотреть на дневной график пары, то с конца июля пара евро/доллар около 7 раз поднималась к отметке 1,19 и, как мячик от стенки, отскакивала от него. Но она упорно пробует вновь.





На дневном графике сформировался классический паттерн «вымпел», и сейчас евро пытается пробить этот уровень и закрепиться выше него. И тогда для пары евро/доллар откроется дорога к уровню 1,21-1,22 . Так что, доллар если и не будет существенно падать, то и поводов для роста у него нет.





Что в итоге?

По всей вероятности аналогичная ситуация будет наблюдаться на нашем внутреннем рынке. За последние пару недель в Беларуси укрепился российский рубль. Евро остался почти в прежних значениях - 3 белорусских рубля и 3-4 копейки . А доллар составил 2,55-2,56 белорусского рубля.





Скорее всего, до конца текущего месяца и всего года доллар останется около этих пределов. Евро вырастет до отметки 3,06-3,07 белорусского рубля . А российский рубль, если нефть закрепится в районе 50 долларов за баррель, может подняться выше 3 белорусских рублей 40 копеек за 100 российских.