Девальвация ускоряется: четвёртый раз подряддорожают все валюты





За период с понедельника по пятницу валютная корзина подорожала на 1,42%. С начала ноября её значение увеличилось не так сильно, всего на 0,56%.





Курс доллара подскочил сразу на 0,0147 BYN до 2,5817 BYN/USD и с максимума за 14 дней улетел на максиму за 22 дня. За последние четыре дня американец подорожал на 0,0303 BYN.





С начала ноября стоимость доллара упала на 0,0525 BYN.





Курс евро улетел вверх сразу на 0,0208 BYN до 3,0794 BYN/EUR и оказался на максимуме за 23 дня. Евро со вторника по пятницу стал дороже на 0,0510 BYN, а с начала месяца подорожал всего на 0,0016 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0080BYN до 3,4056 BYN/100 RUB.





Российский рубль уверенно дорожает. Так, за последние 10 торгов его курс повышался 9 раз. Общее укрепление за это время составило 0,0841 BYN.





Сегодня стоимость сотни российских рублей выросла до максимума за 70 дней.





Итоги четвёртой недели ноября на валютном рынке Беларуси

Если три недели подряд белорусскому рублю удавалось дорожать к доллару и евро, то на четвёртой неделе он не удержался и начал быстро дешеветь сразу ко всем валютам:





курс доллара +0,0295 BYN (+1,16%);

курс евро +0,0494 BYN (+1,63%);

курс российского рубля +0,0497 BYN (+1,48%);

валютная корзина +1,42%

Накопительные итоги в сравнении с началом ноября 2020

Белорусский рубль с начала месяца смог существенно укрепиться только к доллару, остальные валюты подорожали, особенно российский рубль:





курс доллара −0,0535 BYN (−2,03%);

курс евро +0,0016 BYN (+0,05%);

курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);

валютная корзина +0,56%.





Центробанк России

Доллар и евро подорожали на торгах в Москве. За полчаса до полудня на Московской бирже средневзвешенный курс доллара вырос на 41 копейку до 75,8599 RUB/USD. Аналогичный курс евро поднялся на 42 копейки до 90,45 RUB/EUR.