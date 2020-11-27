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Неожиданно: Беларусь попала в Топ-15 мировых экспортеров помидоров

Беларусь - один из мировых лидеров по продажам помидоров на экспорт. На ее долю приходится 0,6% всего мирового экспорта томатов.



Такие данные, на основании информации об экспорте за 2019 год от проекта World's Top Exports, выявил Thinktanks.by.

По данным статистики, полученной на основе анализа товарных кодов, в общем рейтинге мировых помидорных экспортеров Беларусь заняла 15 место, выручив с продаж 52,2 млн долларов. В результате доля мирового рынка, обеспеченного белорусскими помидорами, составила 0,6%. При этом в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, Беларусь продемонстрировала снижение снижение поставок на 27,4%. 

Лидером же в помидорном рейтинге оказались Мексика, Нидерланды и Испания. Они получили от экспорта томатов 2,2 млрд, 2 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.
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