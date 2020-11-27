Согласно информации, в 2020 году среднее вознаграждение руководителя в нефтегазовой отрасли снизилось на 15% по сравнению с 2019-м, до 2,79 млн долларов.





Второе место занимают руководители предприятий тяжелой промышленности: в этой отрасли, которую в основном представляют металлурги, среднее вознаграждение руководителей выросло за год на 5%, до 1,87 млн долларов. На третьем месте — руководители телекоммуникационных компаний. В этой отрасли среднее вознаграждение первого лица составило 1,31 млн долларов, плюс 2% к прошлому году, пишет afn.by

Руководители инвестиционных банков зарабатывают за год в среднем чуть больше 1 млн долларов, что ставит их на пятое место в рейтинге. Их обгоняют коммерческие банкиры со средним вознаграждением 1,05 млн долларов.





Самый большой рост — 8% показали транспортные компании, обогнав сектора тяжелой промышленности (5%), фармацевтики (3%) и телекоммуникаций (2%). В остальных восьми отраслях руководители потеряли в среднем от 2% (агрохолдинги) до 15% (нефтегазовые компании).



