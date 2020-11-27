Власти Беларуси продлили действие именных чеков «Имущество»
Правительство Беларуси продлило срок обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ по 31 декабря 2022 г.
Согласно постановлению Совмина №677 от 26 ноября 2020 года, Госкомимуществу поручено в месячный срок довести до всеобщего сведения путем опубликования в периодических печатных изданиях и (или) иных средствах массовой информации, а также на официальном сайте комитета информацию о сроке обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ в соответствии с принятым постановлением, а также о порядке использования.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 году.
10:56 27/11/2020
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