Биткойн рухнул на 15% на распродажах крупных инвесторов









По состоянию на 8:40 биткойн немного отыграл падение и торгуется на уровне $17,3 тыс.





Внезапный обвал аналитики связывают с операциями инвесторов-гигантов. Так, ралли биткоина в октябре-ноябре сопровождалось накоплением монет на кошельках таких инвесторов, которые одномоментно решили зафиксировать свою прибыль.