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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Биткойн рухнул на 15% на распродажах крупных инвесторов

Биткойн минувшим вечером совершил пике в $3 тыс. долларов, рухнув почти с отметки в $19,5 тыс. до 16,4 тыс. на распродажах крупных инвесторов.



По состоянию на 8:40 биткойн немного отыграл падение и торгуется на уровне $17,3 тыс.

Внезапный обвал аналитики связывают с операциями инвесторов-гигантов. Так, ралли биткоина в октябре-ноябре сопровождалось накоплением монет на кошельках таких инвесторов, которые одномоментно решили зафиксировать свою прибыль.
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