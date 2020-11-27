+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Основатель Menu.by стал министром экономики Армении

Известный армянский бизнесмен, директор крупнейшей в Армении сети по доставке еды Menu.am и основатель Menu.by Ваган Керобян назначен министром экономики Армении, пишет TUT.BY

Фото из личного архива героя

Как сообщает «Sputnik Армения», назначение было сделано по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

«В этот сложный момент я готов служить Родине и бизнесу везде, где это возможно. Надеюсь бизнес сообщество и вся экономика быстро почувствуют заботу моей команды», — написал Керобян в Facebook.

Вагану Керобяну 44 года. Он живет в Ереване, у него четверо детей. Свой бизнес в Беларуси он начал в 2016-м.

— С первой сотней ресторанов договаривался я сам. И когда владелец лично говорит с людьми, найти общий язык легко. Практически год с понедельника по пятницу я был в Минске, а на выходные летел обратно в Армению. При этом прямого рейса в Ереван не было, приходилось еженедельно сменять четыре самолета. За год их было 100, — рассказывал Керобян в интервью AFISHA.TUT.BY.

Во время недавних боевых действий в Нагорном Карабахе Ваган Керобян был на фронте.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]