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Эксперт: Новые санкции ЕС против Беларуси могут подвигнуть Лукашенко к чистке рядов, приближенных к нему бизнесменов

Новый пакет санкций Европейского Союза в отношении Беларуси направлен отчасти на раскол местных элит.



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил экономист, эксперт Белорусского экономического исследовательского центра Beroc Лев Львовский.
По его словам, говорить о том, что новые санкции ЕС серьезно скажутся на бизнес-климате РБ, нет оснований.

«На нашем бизнес-климате сказывается гораздо больше то, что в стране на протяжении трех последних месяцев продолжается острая фаза политического кризиса. Вряд ли были за это время те инвесторы, которые планировали открыть предприятия в Беларуси или расширить уже существующее здесь производство, и теперь они откажутся продолжать здесь свой бизнес из-за принятия Евросоюзом новых санкций. Поэтому на инвестиционном климате это навряд ли больше скажется, чем есть на данный момент», - указал он.  

Что касается влияния на экономику в целом, обращает внимание Львовской, во многом это зависит от того, какого рода будут санкции и на какие конкретно предприятия они будут распространяться.

«Если, к примеру, Европа откажется от закупок нашего калия, то это будет значимый удар по нашей экономике. Да, безусловно, существуют и другие покупатели белорусского калия. Например, Китай. Но здесь есть другой момент. Если Европа откажется от покупок калия, то, соответственно, цена на него упадет для Китая. И не факт, что Китай захочет увеличить объем его покупки у нас», - добавил он.
Эксперт считает, что отчасти новый пакет санкций Евросоюза направлен на раскол белорусских элит.

«Вероятно, что это – попытка, насколько успешная я не знаю, задеть интересы бизнесменов, непосредственно связанных с Лукашенко и активно его поддерживающих. В таком случае они, возможно, захотят пересмотреть свои взгляды на поддержку Лукашенко – оценить то, что они получают против того, что они из-за этого теряют», - поясняет он.

Львовский подчеркивает, что даже если предприниматели, приближенные к Лукашенко, не изменят своего решения относительно его поддержки, тактику в отношении них может изменить сам Лукашенко.

«Уверен, что Лукашенко, понимая то, что у связанных с ним предпринимателей будет изменена мотивация, может начать чистить их ряды, как он делал это иногда и в прошлом», - подчеркнул он.

Напомним, что Евросоюз активно готовит и уже в лижайшее время планирует ввести третий пакет санкций в отношении Беларуси. В этот раз они коснутся не Александра Лукашенко и каких-то министров, а компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко.
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