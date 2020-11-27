Лукашенко наделил своих представителей в регионах правами суперадмина

Согласно указу №444, представители получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы.





Правительству поручено определить списки таких предприятий.





Ужесточение контроля над важными предприятиями, скорее всего, независимо от формы собственности означает, а точнее введение прямого управления бизнесом из центра через назначенных недавно отставников силовых ведомств де-факто означает введение чрезвычайного положения в экономике.