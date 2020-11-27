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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лукашенко наделил своих представителей в регионах правами суперадмина

Лукашенко существенно расширил права своих уполномоченных представителей в областях и Минске, позволяющих им вмешиваться в работу предприятий.

Согласно указу №444, представители получили право присутствовать на заседаниях органов управления градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ, вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на этих заседаниях, давать оценку деятельности указанных организаций на основе анализа эффективности их работы.

Правительству поручено определить списки таких предприятий.

Ужесточение контроля над важными предприятиями, скорее всего, независимо от формы собственности означает, а точнее введение прямого управления бизнесом из центра через назначенных недавно отставников силовых ведомств де-факто означает введение чрезвычайного положения в экономике.
АФН
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