И как быть, если эти взгляды отличаются от взглядов других членов команды? Стоит ли отныне «прощупывать» кандидата на собеседовании на политические темы? dev.by собрал мнения эйчаров.





В одном телеграм-чате (участники беседы просили не указывать адрес, — dev.by) эйчары обсуждали, стоит ли принимать на работу человека с явно провластными политическими взглядами, пишет dev.by

«За» и «против»

Мнения разделились. Некоторые участники беседы высказались категорически против:





«Вы хотите работать с таким человеком рядом? Я — нет. Время „бизнес вне политики“ закончилось 9 августа»;

«Взгляды человека очень важны. Один „ябатька“ может отравить весь коллектив, поверьте мне».

Высказывались и другие точки зрения: во-первых, «нельзя лишать людей права заблуждаться»; во-вторых, «провластные айтишники более адекватные, чем провластные госработники»:





«Вы не думаете, что, лишая людей права заблуждаться в своём мнении, вы повышаете вероятность того, что после победы это приведёт к тому же, что мы имеем сейчас? Только репрессировать и сажать в тюрьмы в следующий раз будут уже «ябатек»;

«Даже если они и есть <в ИТ>, то уверена, они более адекватны, чем в госсекторе, и они могут аргументированно спорить. Может, просто им близок такой подход и такой образ жизни. Всё-таки у нас много <людей> «за стабильность».

«Гражданская позиция — проверка на софт-скилы»

Большинство участников дискуссии склонны думать, что гражданская позиция в современной Беларуси — это своеобразная проверка на софт-скилы и этические качества:





Кто бы мог подумать, что настанет время, когда гражданская позиция перейдёт в категорию «софтскиллз»;

Это уже не гражданская позиция, а реальные личные качества. Неумение анализировать, сопоставлять факты, искать разные источники мнения, сравнивать и делать выводы. И «софтскиллз» в том числе, когда глумятся открыто над горем, даже не одной взятой семьи, а многих людей;

«Ябатек» не берут не по причине дискриминации (расовой, половой, возрастной), а по причине расхождения в базовых ценностях. Один токсичный человек может выбить из колеи целую команду;

Человек имеет право на своё мнение. Мнение каждого человека ценно и должно уважаться. <…> В данном случае мы видим глумление над горем. А это значит, что у человека отсутствует эмпатия, сопереживание, сочувствие. Это влияет на его работу в команде.

Выяснилось, что на собеседованиях некоторые эйчары стараются выяснить отношение кандидата к острым политическим темам.





В начале беседы можем уточнить: как настроение в связи с событиями в стране, как они на вас отражаются. Чтобы понять настроение человека и его отношение к ситуации;

Всё-таки, если ты ищешь человека в команду и понимаешь с кем ему работать, то лучше аккуратно узнать, какие у него взгляды. Вспомнить недавний случай с SaM Solutions — один такой сотрудник наделал столько шума и испортил многолетнюю репутацию;

Я бы заготовила <на собеседование> нейтральный ответ. Вроде: я поддерживаю протестное движение, но о способах и инструментах не готов говорить по понятным причинам. И всё.

С просьбой ответить на вопросы о работе с айтишниками с активной провластной политической позцией dev.by обратился к нескольким эйчарам. Большинство из них пожелали остаться анонимными — мы изменили их реальные имена.

HR Наталья: «В шутку спрашиваем, сочетаются ли красный и зелёный цвета»

— 2020 год — год проверки работодателей. И реакция на события в Беларуси — не исключение.





Я убедилась, что подобрала отличную команду. У нас не было конфликтов на политическую тему, так как большинство из нас имеют схожие взгляды. Прозвучит ужасно, но всё происходящее выглядит, как тимбилдинг. Мы постоянно на связи, мониторим все ли дома и в безопасности, жертвуем в фонды солидарности и т. п. К обычным шуткам и мемам добавились обыгрывающие события последнего времени.





Сейчас мы активно ищем новых ребят в команду и нам важно полное совпадение во взглядах или хотя бы политический нейтралитет. Собеседуя дизайнеров, мы в шутку спрашиваем, сочетаются ли красный и зелёный цвета.





Из самых интересных ответов: «Гуччи любит сочетать эти два цвета, но мне больше нравятся белый и красный».

HR Assistant Виктория: «Политические взгляды — личное дело каждого»

— У нас в компании основная ценность — равноправие и толерантность к любым различиям между людьми. Поэтому политические взгляды кандидата не могут быть причиной отказа.





Если же кандидат публикует насмешливые или агрессивные посты или высказывает неожиданные политические реплики на собеседовании — тогда да, есть повод отказать. Такое поведение не соответствует ценностям нашей компании. Но таких случаев в нашей практике не было.





На собеседовании оцениваем кандидата по компетенциям и личностным характеристикам. Отношение к политическим вопросам «не прощупываем». Считаем, что политические взгляды — личное дело каждого. Главное, чтобы они не выливались в агрессию по отношению к коллегам.

HR Дмитрий: «В демократичной ИТ-сфере утвердилась монополия одного правильного мнения»

— После выборов мы выходили на улицы, потому что нас лишили права выбора и права свободно высказывать свою точку зрения публично. Но через правительственные СМИ и произвол ОМОНа нам стали доказывать: есть только одно правильное мнение, и именно его мы должны придерживаться, иначе нас посадят, искалечат и даже убьют.





Мы вышли на улицы с сильным желанием строить новое общество, где есть свобода мнений и где людей ценят за их профессиональные и личные качества, а не за то, насколько они вторят власти или потакают ей. Но чем больше мы боролись, тем больше начали походить на своего врага.









От ненависти к ОМОНу, к власть имущим (тех, кто натравливал «силовиков» на людей) и тем, кто поддерживал это насилие и говорил: «Так вам и надо!», всё больше людей стало переходить к ненависти к тем, кто просто выступает за старую власть, но не поддерживают насилие. «Ябатьки» тоже стали врагами. Ты за Лукашенко, значит ты за насилие. А затем виноватыми стали и те, кто нейтрален. Периодически слышатся нападки даже на тех, кто за общее дело, но не выходит на митинги и акции протеста.





Так, за очень короткий период в демократичной ИТ-сфере утвердилась монополия только одного правильного мнения: Лукашенко должен уйти. И те специалисты, кто так не думал, резко стали отщепенцами. Их взгляды могут негативно повлиять на перспективы работы в компании и ИТ в целом.





Приведу пример. Один из наших сотрудников собрался увольняться и уехать из Беларуси. Представьте себе, каково было моё удивление, когда в разговоре с ним выяснилась истинная причина: он считал, что Лукашенко должен остаться.





Сотрудник был уверен, что многим обязан политику, и откровенно боялся потерять всё, высказав свою позицию: друзей, работу, возможность развиваться в любимой сфере!





Я с его мнением не согласен. Но я не имею права оскорблять его как личность (а тем более вносить в чёрные списки) только потому, что его мнение не совпадает с моим.









Очень надеюсь, что в этой борьбе нам удастся сохранить уважение к чужой точке зрения. Иначе мы сильно рискуем через следующие 26 лет повторить ошибку наших родителей. Да и чем мы будем отличаться от другой стороны, если станем радикально относиться к чужому мнению?





Прощупываете ли вы отношение кандидатов к политическим событиям на собеседованиях?

Нет. Мы нейтральны к политическим взглядам кандидатов — нам важны их профессиональные и личные качества.





Наняли бы вы на работу человека, который активно высказывает провластные взгляды?

Нет. Но не из-за его взглядов, а из-за личных качеств. Глумление над смертью другого человека говорит о низком уровне эмпатии, а значит, он навряд ли впишется в любую из наших команд.

Оксана: «Кандидат язвил про БЧБ, когда эйчар, который его нанимал, сидел на сутках»

Оксана Костикова, независимый консультант по подбору персонала, автор проекта OK see

В рекрутинге давно считается дурным тоном отсеивать людей по политическим или религиозным взглядам, по возрасту или полу. Если такие факторы влияют на результат отбора, это дискриминация. В идеале подбор должен быть только по профессиональным компетенциям. И сейчас мы не должны отказываться от этого принципа.





С другой стороны, профессиональные компетенции — это не только то, что умеет человек, но и его потенциальная возможность вписаться в культуру компании, в конкретную команду. Если человек нетерпим к другому мнению, склонен агрессивно навязывать свою точку зрения — это повод, чтобы его отсеять («несоответствие по софт-скилам»). И неважно, каких взглядов он придерживается: провластных или протестных (будем честны: радикалы есть в обоих лагерях).





И это испытание для HR. Если ты категорически не согласен со взглядами кандидата, тебе захочется его отсеять. Но надо оставаться профессионалом и трезво анализировать: что-то помешает человеку адаптироваться в коллективе или станет источником конфликта? как появление нового сотрудника отразится на эффективности команды?





Вы описываете некую идеальную ситуация. Но сегодня в Беларуси вне политики находиться очень сложно. Многие айтишники открыто выражают свои взгляды даже на работе: выходят на дневные пикеты или носят белые браслеты…

При этом политические конфликты в ИТ-сфере встречаются не так уж и часто.





Вероятно, причина в схожей оценке событий у многих айтишников. Часть из них продолжают «политикой не интересоваться» и ни с кем не конфликтуют.





Хотя есть исключения. Недавно коллега присылала мне скрин резких, язвительных постов в LinkedIn от одного программиста в адрес БЧБ-активистов. А это кандидат, которого мы нашли для Заказчика. Он писал эти посты в то время, как эйчар, который его нанимал, сидел на сутках!





И какая была ваша реакция?

Шок. Абсолютная неожиданность.





Мы не говорим о политических взглядах на собеседовании (и, надеюсь, такого и не будет в дальнейшем). Но очевидно, если и в компании человек резко высказывается на чувствительные темы, а его коллеги задержаны или протестуют, то жёсткий конфликт неизбежен.





Для бизнеса такие вещи могут быть проблемой. Недавно мы наблюдали кейсы (видимо, имеется в виду случай с SaM Solutions — dev.by), когда категоричное провластное мнение одного сотрудника экстраполировалось на всю компанию. Но на мой взгляд, основная проблема была не в том, каких политических взглядов придерживался человек, а в том, что он откровенно оскорблял оппонентов, давал уничижительные оценки, насмехался над фактами насилия, оправдывал его. Это не политические вопросы, а этические.





Но таких случаев единицы.





Как на собеседовании проверить, что кандидат предрасположен к таким конфликтам?

Универсального рецепта нет. Можно прямо спросить и посмотреть реакцию. Использовать кейс-метод. Обсудить похожие ситуации в прошлом. В рекрутинге, к сожалению, нет серебрянной пули, чтобы на 100% оградить себя от таких рисков, но вероятность снизить можно.





Учитывая приведенный вами кейс и известные ситуации вокруг компаний, насколько важно мониторить соцсети кандидатов и сотрудников?

На правильность убеждений? Так и до новой диктатуры недалеко :)





Я не знаю рекрутёров, кто бы тотально мониторил соцсети кандидатов при найме. Наше общение с кандидатами чаще всего начинается в социальных сетях, и уже на этом этапе минимальная оценка происходит, но обычно не более того. Если не зацепят какие-то тревожные триггеры. Нам всем хочется иметь дело с адекватными людьми — чтобы взгляды совпадали, прежде всего, по общечеловеческим ценностям.





С начала политического кризиса в Беларуси прошло всего несколько месяцев. Нерв оголён. И многим сложно оставаться терпимыми к человеку с другими политическими взглядами. Это совершенно нестандартная ситуация для нас. Но я верю, что когда-нибудь она исчерпает себя. В США же республиканцы и демократы без проблем работают друг с другом в одних компаниях.



