Педагогам в сфере физкультуры и спорта с 1 января будут выплачивать пособия на оздоровление к отпуску
Выплата педагогам в сфере физкультуры и спорта пособия на оздоровление к отпуску предусмотрена постановлением Совета Министров от 25 ноября 2020 года № 675. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Документом внесены изменения в постановление Совмина от 15 июня 2020 года № 342 «Об особенностях оплаты труда и установлении размера единовременной выплаты на оздоровление педагогических работников».
Так, с 1 января 2021 года пособие на оздоровление станет выплачиваться также работникам, занимающимся педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных и других организаций, получающих субсидии, сотрудники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Выплату произведут из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.
19:32 26/11/2020
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