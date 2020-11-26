Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





Документом внесены изменения в постановление Совмина от 15 июня 2020 года № 342 «Об особенностях оплаты труда и установлении размера единовременной выплаты на оздоровление педагогических работников».





Так, с 1 января 2021 года пособие на оздоровление станет выплачиваться также работникам, занимающимся педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных и других организаций, получающих субсидии, сотрудники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.





Выплату произведут из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.



