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Российская нефть для Беларуси в следующем году подорожает на 3–5%

В настоящее время белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают российское сырье по цене, составляющей 85% общемировой.

Российская нефть для Беларуси в следующем году подорожает на 3–5%, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

Соответствующая информация была озвучена в четверг 26 ноября на расширенном совещании постоянных комиссий Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи и по бюджету и финансам, передает БелТА.

По словам Гуриной, в настоящее время белорусские нефтеперерабатывающие заводы покупают сырье по цене, составляющей 85% общемировой.

Зампред концерна также отметила, что в 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси будет уже составлять 88-90% от мировой, пишет sputnik.by

Потери Беларуси на альтернативной нефти

Беларусь пытается диверсифицировать поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным поставщиком – Россией. Минск с начала года закупал "черное золото" у Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США. Вместе с тем, главным партнером, исходя из логистических и финансовых вопросов, продолжает оставаться Россия, которая до 2020 года была единственным поставщиком нефти в республику. 

Средняя цена российской нефти с января по май 2020 года не превышала 172,5 доллара за тонну. В то же время средняя цена азербайджанской нефти достигла 238,5 доллара за тонну, а литовские поставки обошлись Беларуси в 225 долларов за тонну нефти в среднем. Самые высокие расценки оказались у Норвегии – около 316 долларов за тонну.

В конце марта, после приостановки поставок российской нефти в Беларусь, Минск и Москва решили спорные вопросы и договорились о возобновлении импорта сырья белорусским переработчикам. Черное золото до конца года в Беларусь будут поставлять 10 российских компаний. Поставки в основном будут осуществляться по нефтепроводу "Дружба".
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