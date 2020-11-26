



Головач провел в СИЗО по первому уголовному делу почти три года и был оправдан. Деньги на компенсацию Минфин выделит из бюджета, передает tut.by





В феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска вынес оправдательный приговор Андрею Головачу, которого обвиняли в получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК).





На тот момент он провел в СИЗО почти 3 года. Однако в день оглашения оправдательного приговора был тут же задержан в суде. На него завели еще одно уголовное дело, тоже по взяткам. По второму делу он снова был оправдан, но пока не обращался за компенсацией.





По первому же делу Головач заявил иск о возмещении 50 тысяч рублей. Его адвокат Алексей Шваков так пояснил обозначенную сумму:





— Думаю, не стоит перечислять в подробностях все тяготы, вызванные лишением свободы, это само по себе ограничение, когда невозможно общаться с родными и близкими. Были потери и на работе. Андрей Головач — известный инженер, в результате его репутация была попрана.





Информация по поводу его обвинения была доступна в СМИ. Он испытал моральные страдания, которые в соответствии с законодательством подлежат компенсации. Сумма такая, потому что Головач длительный срок находился в изоляции. По мнению истца, этой суммы будет достаточно для компенсации.





Шваков уточнил: с самого начала, с момента задержания и далее, на предварительном следствии и в суде, Андрей Головач не признавал себя виновным. По делу работали следователь Следственного комитета и оперативники ГУБОПиК МВД. Суд в итоге признал право Головача на возмещение вреда.





Компенсация выплачивается из средств бюджета, а не из кошелька оперативников, следователей и прокуроров, которые довели дело до суда, или судей, если они выносят обвинительный приговор, который позже отменяется. А зря...





Хотя с другой стороны, с точки зрения права, взыскивать деньги с судей и правоохранителей неправильно, потому что тогда есть риск, что вообще не будет оправдательных приговоров (их и так в Беларуси всего 0,3%), а будет больше фальсификаций в пользу виновности человека.





Кстати, второй оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ был оглашен 19 июля 2019 года. Он вскоре вернулся на завод на прежнюю должность. У Андрея Головача остается право требовать моральную компенсацию и по второму оправдательному приговору.



