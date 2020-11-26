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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Имейте ввиду: беларусский рубль девальвируется ко всем валютам третий раз подряд

На торгах в четверг 26 ноября доллар укрепился до максимума за две недели, российский рубль вырос до максимума за 66 дня, евро до максимума за 17 дней. Стоимость корзины валют подскочила на 0,33%.

Курс доллара поднялся на 0,0070 BYN до 2,5670 BYN/USD, это максимальное значение за минувшие 14 дней. Доллар дорожает третьи торги подряд. За это время его курс поднялся на 0,0156 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0148 BYN до 3,0586 BYN/EUR и взобрался на максимум за 17 дней.

Курс российского рубля подрос на 0,0082BYN до 3,3976 BYN/100 RUB. Стоимость российской валюты поднимается уже пятый раз подряд. За это время она выросла уже на 0,0464 BYN до максимума более чем за два месяца (66 дней).

Центробанк России

Российский рубль сегодня вырос к доллару, но уступил евро на торгах Московской биржи. Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 2 копейки до 75,4518 RUB/USD.

Курс евро на завтра вырос на 14 копеек до 90,0291 RUB/EUR.
Источник: select.by
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