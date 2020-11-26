Участок находится через дорогу от частной школы в Дроздах, которая заработала в сентябре, и расположен за строящимся совместно с китайцами деловым комплексом «Шантэр-Хилл» — на месте временного строительного городка.





Внимание на него на днях обратила « Наша Ніва ». Вот его примерные границы:









Эта земля передана в аренду посольству Китая на 70 лет — с 29 сентября 2020 года по 29 сентября 2090 года. По этому поводу 13 августа 2020 года было принято решение Мингорисполкома с грифом «Для служебного пользования».





Годовая арендная плата за участок составляет 67 652,20 рубля.





Напомним, помимо этого в районе Дворца независимости Китай строит себе новый комплекс зданий посольства.



