







В ходе проверочных мероприятий работниками органов финансовых расследований установлен ряд нарушений, допущенных антикризисным управляющим, которые еще больше усугубили финансовое положение предприятия, пишет Mogilev.online





— Так, антикризисным управляющим с субъектами хозяйствования Российской Федерации заключались фиктивные договоры аренды территории с нежилыми помещениями в Московской области без последующего их использования в хозяйственной деятельности общества, — отметила заместитель начальника управления Светлана Колодистая. — Впоследствии за фиктивную аренду с расчетного счета предприятия в январе 2018 г. и марте 2019 г. было перечислено более 28 тыс. рублей. Кроме того, в 2016 и 2019 гг. им были оформлены договоры на переработку давальческого сырья (горошек, кукуруза), согласно которым цена выполняемых акционерным обществом работ намеренно занижалась в 1,5 −2 раза. Как результат, общество недополучило более 3,4 млн. руб. выручки, а сама деятельность по переработке сырья стала убыточной.





Также с целью выполнения плана санации общества и получения дополнительного вознаграждения по указанию антикризисного управляющего в отчетных данных за 2017 — 2019 гг. были отражены сведения о получении предприятием прибыли, хотя фактически оно сработало с убытком. На протяжении 2017 — 2019 гг. управляющий за счет акционерного общества выезжал в командировки, в том числе дальнее зарубежье (Канада, Япония и т.д.), для ведения переговоров по заключению сделок. Сумма командировочных расходов по таким поездкам составила более 35 тыс. руб. Однако согласие кредиторов на осуществление таких расходов, как того требует законодательство, антикризисный управляющий не получал, а сами контракты с иностранными компаниями, которые бы способствовали выходу из кризиса предприятия, так и не были заключены.





С учетом собранных материалов в отношении антикризисного управляющего по указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и части 3 статьи 426 (превышение власти или служебных полномочий) УК РБ, — резюмировала соеседница.