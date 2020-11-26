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Белорусы продолжают затариваться долларами. Такой длительной скупки валюты населением в Беларуси давно не было

Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения начался в Беларуси еще в декабре прошлого года, и длится все 10 месяцев 2020-го: белорусы скупают доллары уже 11 месяцев подряд. Такого длительного непрерывного периода чистой покупки валюты населением не было в стране уже 13 лет.


При том, что в предыдущие 5 лет, наоборот, белорусы даже больше продавали валюты, чем покупали, а объем этого чистого предложения был наибольшим в истории. А в этом году уже чистый спрос на валюту близок  к историческому рекорду.

И даже  после того, как в августе белорусы скупили иностранной валюты на все «лишние» белоруские рубли, оставив только минимум «на жизнь», и в сентябре чистый спрос на доллары сократился на порядок – валюту стало скупать уже особо не на что, в октябре чистая покупка валюты не только сохранилась, но даже увеличилась.

И это при том, что валовая продажа растет второй месяц: в октябре физическими лицами продано иностранной валюты на $15 млн больше, чем в августе (на 2,1%) – $701 млн. Прирост отмечен и в наличном и в безналичном секторах, пишет Инфобанк.
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