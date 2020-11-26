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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сигареты подорожают с 1 декабря. А вы еще курите в поддержку режима?

В Беларуси с 1 декабря дорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.


Из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» на 10 копеек вырастут цены, в частности, на сигареты Kent (Nano Blue, Nano Silver, Nano White, Feel Aroma, Feel Aurum).

«Табак-инвест» повышает цены на 5 копеек на отдельные виды сигарет Winston, а также Sobranie.

Из ввозимых «Беларусьторгом» подорожают с 1 декабря на 5 копеек сигареты Richmond, Aroma Rich.

«Интер Тобакко» и «Энерго-Оил» не повышают цены.

Что в итоге?

С начала декабря вырастут цены на отдельные виды сигарет — в среднем на 5-10 копеек за пачку. В предыдущий раз производители и импортеры табачных изделий меняли цены с 1 ноября, пишет myfin.by

Напомним, в стоимости табака и алкоголя главная составляющая - акцизы, которые идут в казну, а, значит, на поддержку правящего режима. Так что самое время бросить курить. А заодно начать бегать во всю мощь...
"Белорусский партизан"
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