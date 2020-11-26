Стартовал очередной торг Беларуси с РФ за более дешевые нефть и газ

Газовые переговоры стартовали на условиях «Газпрома»





Срок белорусско-российских договоренностей по цене поставок российского газа в Беларусь заканчивается 31 декабря 2020 года. Торговаться за новые условия поставок белорусские власти начали задолго до этого срока. Сначала они рассчитывали добиться скидки к цене 127 долларов за тыс. куб м, считая ее несправедливой на фоне обвального из-за пандемии падения цен на природный газ в Европе, поскольку белорусская цена стала гораздо выше европейской. «Газпром» на эти требования не отреагировал.





Чтобы добиться скидки, власти Беларуси прибегли к ранее уже апробированной тактике – стали оплачивать газ не по контрактной цене, а по «своей», ссылаясь при этом на качество газа, из-за чего на середину сентября у белорусских потребителей образовался долг пред «Газпромом» в сумме около 330 млн долларов. При этом «Газпром» сразу заявил, что текущий контракт с белорусами пересмотру не подлежит, а новые переговоры по условиям поставок на 2021 год компания начнет обсуждать с белорусской стороной только после погашения долга.





Белорусским властям пришлось подчиниться. Правда, погасить белорусский газовый долг помогла Москва. В начале октября Беларусь получила кредит в 500 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития, за счет которого, как заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов, и был произведен «полный расчет перед нашей компанией».





4 ноября в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились оперативно решить вопрос «о начале переговоров по поставкам углеводородов – нефти и газа – в Беларусь в будущем году». Вслед за этим 11 ноября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге, на которой , по сути, констатировали: препятствий для начала переговоров по условиям поставок газа в Беларусь на 2021 год нет, – вопрос белорусским газовым долгом полностью урегулирован, как того и требовал «Газпром».





Какой будет цена на газ для Беларуси в 2021 году и на каких условиях она будет формироваться, пока неясно. Вряд ли с ответом на этот вопрос определились и в самой России.





Что касается позиции белорусских властей, то, как можно предположить, желание одно: получить максимально низкие цены и при этом застраховаться от неожиданных коллизий 2020 года, когда в первом полугодии в течение нескольких месяцев Беларуси пришлось оплачивать российский газ заметно дороже, чем за него платили европейцы.





В надежде получить стабильно низкую цену на газ официальный Минск, вероятно, был бы рад досрочному созданию единого рынка газа с РФ (напомним, создание общего рынка газа в ЕАЭС планируется к 2025 году).





По крайней мере, об этом в конце сентября заявил посол Беларуси в РФ Владимир Семашко. Он рассказал журналистам о состоявшейся 11 сентября встрече в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в ходе которой стороны «продвинулись в понимании в вопросе цены» на российский газ для Беларуси в 2021 году. «Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус», – сообщил Семашко журналистам. По его словам, это «будет поэтапное движение». «Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены на газ – ред.) будет уже с 1 января 2021 года», – отметил Семашко. «Мы должны уже с первого января сделать уже шаг к единому рынку, пойти на некоторое снижение цены газа», – добавил посол. По его словам, общий рынок газа в Союзном государстве можно создать досрочно – уже с 1 января 2022 года.





Но в таком случае, отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, стороны должны одинаков трактовать понятие «общий рынок». «Российская сторона, например, считает, что общий рынок – это когда российские компании могут продавать газ в Беларуси. Сейчас это сделать невозможно: российский «Газпром» продает газ белорусскому посреднику, который принадлежит местному правительству, а он уже накручивает цены в несколько раз и передает газ местным потребителям. Мы же хотели бы иметь возможность напрямую продавать газ подобно тому, как любая белорусская компания приезжает и продает сметану где-нибудь в Москве или Санкт-Петербурге», – пояснил Митрахович в интервью «Евразия.Эксперт» разницу в понимании общего рынка газа Минском и Москвой.





По его словам, «это наше понимание единого рынка». «А Беларусь считает, что просто наши цены для них должны быть такими же, как в России. Не совсем понятно, почему. Мы же пока не идем по пути создания полноценного единого государства. Да, у нас есть Союзное государство, но нет полноценных единых органов власти, единой налоговой системы, единого Гражданского кодекса, единой валюты, соединенной единым эмиссионным центром, нет пока одного правительства, у нас разные главы государств», – подчеркнул эксперт.





Еще один вариант застраховаться от ситуации весны и лета 2020 года, когда при резком изменении конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей Беларусь имела невыгодную фиксированную цену на газ, – перейти на новую формулу ценообразования. Понятно, что такая формула содержит в себе также риски, поскольку повышение глобальных цен на энергоносители спровоцирует рост цен и для Беларуси.





По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, цена газа для Беларуси в 2021 году будет зависеть от дальнейших шагов Минска в сторону интеграции с Москвой. «Минск настаивает на том, чтобы цена стала меньше, чем нынешняя в 127 долларов. В таком случае в Беларуси должны быть сделаны реальные шаги в сторону интеграции», – отметил Юшков.





Он считает, что цена в USD127 за тыс. куб. м может сохраниться, если Минск ничего не сделает для интеграции, но озвучит определенные обещания. Если же произойдет разлад в российско-белорусских отношениях, то новое дополнительное соглашение вряд ли будет подписано. Но и в этом случае «Газпром» не остановит поставки газа, учитывая наличие у «Газпрома» долгосрочного контракта на поставку газа в Беларусь.





Нефтяной спор за скидку к цене российской нефти в 2021 году вряд ли повторится





В начале 2020 года Беларусь отказалась от закупок российской нефти, поскольку ей не удалось настоять на отмене премии российским нефтяным компаниям, которая включена в цену. Конфликт удалось сгладить спустя три месяца – после того, как РФ пообещала компенсировать часть потерь белорусскому бюджету.





В результате, согласно данным Минэкономразвития РФ, в 2020 году Россия снизит экспорт нефти в Беларусь на 5% к уровню 2019 года – до 17,18 млн тонн. В свою очередь глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в августе прогнозировал, что в 2020 году белорусские НПЗ намерены переработать не менее 16-16,5 млн тонн нефти, в том числе 10% – альтернативной.





Что касается объемов поставки российской нефти в Беларусь в 2021 году, то они вырастут, по прогнозам Минэкономразвития РФ, до 24 млн тонн. Однако не факт, что белорусская нефтепереработка в следующем году востребует такой объем. Отметим, что 24 млн тонн – это тот объем нефти, который давно оговорен в рамках соглашений Беларуси и РФ. Однако в последние годы объем импорта российской нефти корректировался белорусскими НПЗ с учетом ее цены, а также мировой нефтяной конъюнктуры и спроса на нефтепродукты на экспортных рынках, который заметно снизился на фоне пандемии.





Похоже, что этой стратегии белорусские НПЗ будут придерживаться и в 2021 году.





Что касается условий импорта российской нефти, то они, скорее всего, в сравнении с 2020 году принципиально не поменяются. При это следует учитывать эффект продолжающегося в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, который означает постепенное приближение цен на российскую нефть к мировым (напомним, налоговый маневр завершится к 2024 году).





Министр энергетики РФ Александр Новак в начале сентября в Минске сказал журналистам, что концерн «Белнефтехим» и российские нефтяные компании уже приступили к переговорам по условиям контрактов на поставки нефти в Беларусь в 2021 год и, по его словам, переговоры приходят конструктивно. По его словам, российские компании предлагают оставить неизменной формулу ценообразования, которая действует в 2020 году. «Имеется в виду, что формула ценообразования с учетом премиальности остается неизменной», – отметил министр.





В октябре в эфире телеканала «Россия 1» Новак еще раз отметил, что с партнерами из Беларуси ведется активный диалог по поводу будущих поставок нефти и газа, «и он достаточно конструктивный». В отношении цен он заявил, что «они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того, что для Беларуси у нас идут поставки без экспортной пошлины».





Сейчас цена на нефть для Беларуси определяется исходя из среднемесячных котировок Urals в Северо-Западной Европе и Средиземноморье за минусом экспортной пошлины на нефть и транспортных издержек. Кроме того, в цене учитывается размер премии для российских нефтяных компаний (около 12 долларов за тонну).





С начала 2020 года белорусская сторона настаивала на полной отмене этой премии, заявляя, что она утратила смысл на фоне снижения мировой цены на нефть и ухудшения качества российской нефти. Чтобы доказать свою правоту, Минск с 1 января 2020 года отказался от покупки российской нефти у традиционных поставщиков и вынужден был заняться поисками альтернативной нефти. С апреля российские поставки нефти в Беларусь возобновились, – после того, как в конце марта Минск и Москва договорились о частичной компенсации премии в цене нефти из российского бюджета. Эти договоренности премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердили 14 июля в Москве. Согласно им, российский бюджет через механизм межбюджетных расчетов компенсирует Беларуси часть премии в цене нефти – USD4,7 за тонну нефти.





В результате по итогам 2020 года Беларусь может получить нефтяные субсидии из бюджета РФ в размере 60-70 млн долларов (точная сумма межбюджетных трансфертов станет известна по итогам фактического объема поставок российской нефти в 2020 году). При этом, как заявлял Новак, условия о компенсации части премии для Беларуси действуют только в 2020 году и в том случае, если цена нефти не превысит 40-45 долларов за баррель.





Если верить этим заявлениям, в 2021 году Беларусь скидки к премии Беларусь не получит. Согласно прогнозам, мировая цена нефти в 2021 году может незначительно вырасти и будет находиться в диапазоне 40-50 долларов за баррель. Отметим, что в проект белорусского бюджета-21 заложена цена на нефть на уровне около 40 долларов за баррель.





Фактически сбить цену на нефть для Беларуси могла бы помочь компенсация потерь от налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.





Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота в сентябре заявлял, что тема налогового маневра, проводимого в нефтяной сфере РФ, может быть вынесена на площадку Союзного государства Беларуси и России. «Эта работа ведется на межведомственном уровне, межправительственном уровне, на площадку Союзного государства – будь то группа Высокого уровня, уровень премьер-министров или президентов – этот вопрос пока не вынесен. Но, видимо, будет вынесен, поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизации налогового законодательства», – сказал Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1» 20 сентября.





Еще один вариант для официального Минска поторговаться за компенсацию издержек от налогового маневра – переориентация белорусских нефтепотоков на порты РФ.









Сейчас рабочая группа с участием представителей концерна «Белнефтехим» продолжает обсуждать с российскими участниками логистической цепочки весь комплекс вопросов по переориентации белорусских нефтепотоков на порты РФ в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, Санкт-Петербурге. В сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что свободные мощности у России для выполнения этой задачи имеются, а речь может идти о перенаправлении около 4-6 млн тонн белорусских нефтепродуктов.





Однако сомнительно, что эти планы удастся реализовать, учитывая, что дополнительные издержи от переориентации на невыгодный сейчас для Беларуси логистический маршрут должна оплатить РФ. Но и она в одностороннем порядке не хочет брать на себя такие издержки. В частности, как заявил в ноябре заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков, Беларуси необходимо использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и предоставлять соответствующие скидки. «Железная дорога предоставляет уже 50% скидку для белорусских коллег. Мы бы хотели, чтобы они использовали такой же уровень тарифа, который бы значительно не превышал российский, и чтобы была возможность работать обеим сторонам в равных условиях», – цитирует Цветкова агентство Прайм.





Точки над «i»





По сути, все нюансы предстоящих нефтегазовых переговоров Беларуси и РФ еще раз 25 ноября разъяснил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.





Он отметил, что Москва и Минск имеют базовые договоренности о ежегодных поставках энергоресурсов. «Если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики. Другое дело, если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, то важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса», – сказал Мезенцев журналистам.





«Если одна сторона запрашивает скидочку (в цене на газ – ред.), то, значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку» по тем или иным группам товаров – если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», – пояснил Мезенцев.





Если речь идет о «значимых шагах навстречу друг другу – об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб… то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными», – добавил Мезенцев.



