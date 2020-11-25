+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Присланные в посылке из-за границы евро изъяли. В прокуратуре объяснили причину

О чем важно знать при пересылке иностранной валюты в международных почтовых отправлениях, чтобы избежать проблем, напомнили в Генеральной прокуратуре

Об этом пишет корреспондент агентства «Минск-Новости».

Фото носит иллюстративный характер

В пункте таможенного оформления и контроля Минской региональной таможни сотрудники РУП «Белпочта» для досмотра предъявили международное почтовое отправление (МПО) из Словении. В посылке обнаружились пара обуви и открытка с 50 евро.

Ценность этого МПО не была объявлена, поэтому должностные лица таможни начали административный процесс, а 50 евро изъяли на основании ст. 8.9 ПИКоАП. Так как лицо, совершившее правонарушение, не установлено, материалы дела направлены в суд Октябрьского района столицы. Его решение — обратить указанную сумму в доход государства.

В прокуратуре напомнили, что перемещаемые из-за пределов Евразийского экономического союза товары подлежат таможенному контролю. К ним отнесено любое движимое имущество, включая валюту государств — членов ЕАЭС, ценные бумаги и/или валютные ценности, включая иностранную валюту, дорожные чеки.

Пересылка физическими лицами в МПО иностранной валюты в Беларусь допускается только в письмах с объявленной ценностью в сумме, эквивалентной не более 200 долларам.

Несоблюдение гражданами этих требований может повлечь административную и уголовную ответственность.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]