Чтобы спасти беларусов от всего этого лукашенковского безумия, нужен альянс Берлина, Парижа, Вашингтона и Москвы. Но он в данный момент истории - невозможен. Сам Путин не собирается никак конкретно давить на Лукашенко, чтобы тот прекратил безобразия. А западные страны могут к тем шагам, которые уже предприняли, принять еще экономические санкции и отключить Минск от swift. Но, как все понимают, это не повлияет на намерение Лукашенко держаться за свое место и дальше. Ясно, что Лукашенко собирается сидеть даже ценой разрушения экономики и бегства из страны лучшей части образованного класса и многочисленных других последствий.





Поэтому в нынешней ситуации надо сказать огромное спасибо тем тысячам людей, которые в эти три месяца очень много делают в Польше, Украине, Литве, Чехии, Германии - для того, чтобы оказать поддержку репрессированным в Беларуси. Все эти люди не привлекают большого публичного внимания к тому, что они делают. Но я знаю многих из них лично. И понимаю, насколько важно то, что они делают. Это и многие члены беларусские диаспор, и поляки, и чехи, и немцы, и литовцы, и в том числе и русские. Эти люди собирают деньги для бежавших, создали фонды поддержки, помогают людям перебраться через границу, если есть трудности; собирают материал о насилии над людьми, о нарушении прав, переводят его на разные языки, стремятся донести эти картину до европейских граждан. Это то немногое, что можно сделать обычному человеку, не политику и не начальнику. И такой солидарности столь многих людей я не видел давно.





Поэтому, когда говорят: "Россия предала беларусов", "Запад бессилен", то сразу представляю себе тысячи этих людей. Это Лавров "предал беларусов", и Макрон "бессилен", но мы не предали беларусов, и мы не бессильны.



