Правительство в среду утвердило подготовленные Министерством энергетики изменения в законодательстве, которыми предлагается ратифицировать международные соглашения - протокол к Венской конвенции и Конвенцию о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. Окончательное решение примет сейм.





Литва только подписала, но не ратифицировала этот протокол. Латвия, Польша и Беларусь присоединились к нему.





"После ратификации этого протокола укрепятся возможности Литвы вытребовать возмещение ущерба и одновременно получить более высокую компенсацию от Беларуси, если на БелАЭС произойдет ядерная авария", - указало BNS Минэнергетики, пишет interfax.by





В министерстве также отметили, что Литва и Беларусь сейчас находятся "в разных режимах Венской конвенции", их гарантии неодинаковы, поэтому, с учетом исключений в протоколе, вполне вероятно, что в случае аварии на БелАЭС Беларусь сможет ими воспользоваться и не компенсировать жителям Литвы ущерб или компенсировать его в меньшей степени, чем другим странам.





После ратификации протокола гражданская ответственность Беларуси и Литвы за ядерный ущерб сравняется.





Повысить обязательства придется и самой Литве, которая закрывает Игналинскую АЭС (ИАЭС).





Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.Бел







