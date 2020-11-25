+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Бывший следователь стал разработчиком и помогал уволившимся силовикам. За ним пришли

Евгений Юшкевич два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, потом ещё пять — следователем.

Бывший следователь стал разработчиком и помогал уволившимся силовикам. За ним пришли
Позже он ушёл с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. И уже больше года работает Android-разработчиком в компании «Системные технологии».

По информации «Еврорадио», силовики забрали Евгения из его минской квартиры вечером 24 ноября. В квартире был обыск. По некоторым данным, последнее время Евгений находился не в Беларуси, но что-то вынудило его приехать.

Точное местонахождение разработчика пока неизвестно. Родственники выясняют, где он и каков его статус. По данным телеграм-канала «МотолькоПомоги», он  на Окрестина.


Представитель «Системных технологий» рассказал dev.by, что с апреля там работают удалённо, поэтому Евгения давно не видели и подробностей его задержания пока не знают. В то же время компания готова оказывать поддержку своему сотруднику. 

Летом этого года Юшкевич стал инициатором проекта bychange.me. Проект «помогает в обучении и переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений вёл твиттер, где высказывался о событиях в Беларуси и работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]