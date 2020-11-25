МАРТ насчитало в Беларуси аж 80 производителей экоупаковки и посуды
Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило список поставщиков экологичной одноразовой посуды и упаковки.
Сейчас в перечне восемь десятков компаний: как частных, так и государственных.
Как сообщалось, с 1 января 2021 года некоторые виды одноразовой для общепита будут запрещены.
Например, это касается пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, cтаканов, тарелок и т.д.
Потребность белорусского общепита оценивается в 200 млн единиц одноразовой посуды в год.
17:34 25/11/2020
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