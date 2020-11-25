+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

МАРТ насчитало в Беларуси аж 80 производителей экоупаковки и посуды

Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило список поставщиков экологичной одноразовой посуды и упаковки.

Сейчас в перечне восемь десятков компаний: как частных, так и государственных.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года некоторые виды одноразовой для общепита будут запрещены. 

Например, это касается пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, cтаканов, тарелок и т.д.

Потребность белорусского общепита оценивается в 200 млн единиц одноразовой посуды в год.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]