+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Богданкевич: Обвинение Бабарико шито белыми нитками

Словам Лукашенко о позиции Путина по "Белгазпромбанку" не стоит доверять, заявил "Белорусскому партизану" экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

Богданкевич: Обвинение Бабарико шито белыми нитками
– Вчера Лукашенко обсудил с Ермаковой судьбу «Белгазпромбанка»: там истекает срок полномочий временной администрации. Лукашенко заявил, что Путин просил его не уничтожать банк. Неужели у Москвы такая мягкая позиция по российскому банку, который белорусские власти незаконно взяли под свое управление? 

– Возможно, Россия исходит из своих глобальных интересов, которые заключаются в том, чтобы поглотить Беларусь или максимально привязать ее к себе путем политической игры, которая сейчас идет. Возможно, Москве сейчас не до банка.

Но я не совсем доверяю словам Лукашенко. Вовсе не факт, что Россия спокойно смотрит на то, что рэкет захватил чужой банк – без всяких оснований, в нарушение белорусских же законов. 

На мой взгляд, Ермакова управляет «Белгазпромбанком» незаконно. Нет в законе такого положения, чтобы на эффективно работающем коммерческом банке Нацбанком могла вводиться временная администрация. 

Это можно сделать только если банк становится банкротом или не выполняет свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

«Белгазпромбанк» неоднократно проверялся Нацбанком и независимыми аудиторскими компаниями, все заключения говорили, что банк грубых нарушений не допускает, работает эффективно. Поэтому, на мой взгляд, его захват был абсолютно незаконным.

И не дело белорусских властей заниматься назначением администрации, которая сменит временную. Это дело собственников. 

– Но Лукашенко говорил, что «640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили». 

– Мне непонятно, как Бабарико с коллегами могли это сделать. Деньги не просто лежат в банке, они вложены в активы, в кредиты. Ресурсы банка в виде кредитов переданы белорусской экономике. Как Бабарико мог вывести миллионы? 

Собственники решают вопросы перевода денег.

Так что это все фейковые заявления. Пропаганда против человека, который решил пойти в президенты. В предъявленном Бабарико обвинении все шито белыми нитками.

– Почему молчит «Газпром»? Как думаете, там просили Путина заступиться за арестованных топ-менеджеров банка?

– По логике «Газпром», конечно, должен был вмешаться и хотя бы подключить МИД с тем же Лавровым, который сегодня приезжает в Беларусь. В интересах собственников заботиться об имидже своих компаний.

Но у нас нет полной информации, мы можем только гадать о том, что предпринимают акционеры Белгазпромбанка. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]