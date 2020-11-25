Богданкевич: Обвинение Бабарико шито белыми нитками

– Вчера Лукашенко обсудил с Ермаковой судьбу «Белгазпромбанка»: там истекает срок полномочий временной администрации. Лукашенко заявил, что Путин просил его не уничтожать банк. Неужели у Москвы такая мягкая позиция по российскому банку, который белорусские власти незаконно взяли под свое управление?





– Возможно, Россия исходит из своих глобальных интересов, которые заключаются в том, чтобы поглотить Беларусь или максимально привязать ее к себе путем политической игры, которая сейчас идет. Возможно, Москве сейчас не до банка.





Но я не совсем доверяю словам Лукашенко. Вовсе не факт, что Россия спокойно смотрит на то, что рэкет захватил чужой банк – без всяких оснований, в нарушение белорусских же законов.





На мой взгляд, Ермакова управляет «Белгазпромбанком» незаконно. Нет в законе такого положения, чтобы на эффективно работающем коммерческом банке Нацбанком могла вводиться временная администрация.





Это можно сделать только если банк становится банкротом или не выполняет свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.





«Белгазпромбанк» неоднократно проверялся Нацбанком и независимыми аудиторскими компаниями, все заключения говорили, что банк грубых нарушений не допускает, работает эффективно. Поэтому, на мой взгляд, его захват был абсолютно незаконным.





И не дело белорусских властей заниматься назначением администрации, которая сменит временную. Это дело собственников.





– Но Лукашенко говорил, что «640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили».





– Мне непонятно, как Бабарико с коллегами могли это сделать. Деньги не просто лежат в банке, они вложены в активы, в кредиты. Ресурсы банка в виде кредитов переданы белорусской экономике. Как Бабарико мог вывести миллионы?





Собственники решают вопросы перевода денег.









– Почему молчит «Газпром»? Как думаете, там просили Путина заступиться за арестованных топ-менеджеров банка?





– По логике «Газпром», конечно, должен был вмешаться и хотя бы подключить МИД с тем же Лавровым, который сегодня приезжает в Беларусь. В интересах собственников заботиться об имидже своих компаний.





Но у нас нет полной информации, мы можем только гадать о том, что предпринимают акционеры Белгазпромбанка.