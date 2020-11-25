Украина вводит спецпошлины на стальные прутки из Беларуси

"Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", - отмечается в сообщении Комиссии в среду в газете "Урядовый курьер", передает Интерфакс.





Согласно ему, решение МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента этой публикации.