Второй день белорусский рубль девальвируется ко всем валютам

За период с понедельника по среду валютная корзина подорожала на 0,66%, но пока на 0,20% находится ниже уровня начала ноября. За год значение корзины валют выросло на 16,24%.





Курс доллара поднялся на 0,0052 BYN до 2,5600 BYN/USD. Доллар дорожает второй день. За это время его курс поднялся всего на 0,0086 BYN.





За последние 17 торговых сессий американская валюта дорожала всего 4 раза. Общее снижение за это время составило 0,0979 BYN.





Курс евро вырос на 0,0143 BYN до 3,0438 BYN/EUR и оказался на максимуме за 16 дней.





Курс российского рубля подскочил на 0,0209 BYN до 3,3894 BYN/100 RUB. Стоимость российской валюты поднимается уже четвёртый раз подряд. За это время она выросла уже на 0,0382 BYN до максимума за два месяца.





Центробанк России

Российский рубль сегодня уверенно дорожает к доллару и евро на торгах Московской биржи. Это позволило Банку России опустить официальный курс доллара на завтра на 34 копейки до 75,4727 RUB/USD и оказался ниже минимума за два месяца.





Курс евро на завтра снизился всего на 0,5 копейки до 89,8880 RUB/EUR. Евро пару дней не хватило, чтобы оказаться на минимальном уровне за два месяца.