В интервью для издания « Салiдарнасць » эксперт полагает, что к концу года власти могут попытаться вывести от минус 1-2% ВВП до уровня 0% к прошлому году.





«Чисто теоретически, что можно сейчас сделать? Напечатать денег, раздать их промышленности, чтобы та за декабрь резко нарастила производство – от резиновых калош до тракторов, — уверен Вадим Иосуб — То, что произведено и поставлено на склад, – идет в плюс к ВВП. То есть теоретически можно сделать рывок и заполнить склады, произведя за месяц много ненужного».





Другое дело, что продавать эту продукцию будет некому, уверен экономист.





По мнению Вадима Иосуба, для точного прогноза состояния белорусской экономики в будущем не хватает определенности. Никто не знает, какие будут санкции, как долго будет продолжаться пандемия коронавируса.





«Сохраняется большая неопределенность по поводу печатного станка: включат ли его, на какую мощность. В 2011 году после президентских выборов неправильное обращение с печатным станком привело к троекратному росту курсов иностранных валют», — напомнил экономист.





Расходы у всех, кто зависит в той или иной степени от государства, будут расти, а доходы – падать

В свою очередь, Катерина Борнукова, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), видит спасение белоруской экономики в росте цен на нефть и восстановлении мирового рынка нефтепродуктов, а еще росте промышленного производства.





Впрочем, Катерина Борнукова уверена, что бюджетникам не стоит ожидать роста зарплат, потому что у власти совсем нет денег.





«Все выплаты, льготы останутся только у тех, кто ближе к власти. От социального государства (а это записано в Конституции) останется, по сути, только название. Бесплатных лекарств для людей, достигших 75 лет (как в Польше), бесплатных билетов для пенсионеров в театры и другие учреждения культуры (как в Эстонии), бесплатного проезда (как во многих странах-соседках) – всего этого белорусским пенсионерам не видать. Не говоря уж о новых социальных проектах», — заявила эксперт в интервью myfin.by.





Зато в 2021 году Катерина Борнукова прогнозирует рост цен коммунальных услуг.





Еше один экономист, Леонид Злотников, считает, что проблемы начались далеко не в 2020 году. И самое важное —

белорусская модель экономики подходит к логическому концу

— краху, считает эксперт.





«Экономика затормозилась, последние 8—10 лет уровень жизни не растет, если смотреть по уровню потребления. Причина одна: попытка управлять экономикой командными методами. Сейчас белорусская экономика уходит от социализма, но большая часть ее все равно осталась азиатской, когда через вертикаль доводятся задания, все контролируется, устанавливаются показатели, выполнить которые невозможно.





вторая в истории попытка сохранить неэффективную социалистическую систему провалится», — скащал экономист в интервью Такая экономика не может функционировать, и мне было понятно это с самого начала. Было ясно, что это плохо закончится, что», — скащал экономист в интервью belmarket.by





В Нацбанке просят не включать печатный станок во всю мощь

Роман Головченко 10 ноября на заседании президиума правительства рассказал, что белорусская экономика "восстанавливается". Ранее Телеграф сообщил, что в правительстве Беларуси намного более оптимистичны, чем независимые эксперты. Премьер10 ноября на заседании президиума правительства рассказал, что белорусская экономика "восстанавливается".





А министр экономики Александр Червяков рассказал 16 ноября в приветствии по случаю открытия Всемирной недели предпринимательства, что ВВП Беларуси упал на 1,1%. Однако за последние месяцы показал восстановительный рост.





В планах властей — повышение зарплат. Так, в национальном статистическом комитете (Белстат) сообщили, что в октябре средняя начисленная номинальная зарплата (до выплаты налогов) составила 1285 рублей.





С учётом того, что в сентябре она была 1264,5 рубля, рост составил 20,5 рубля. В Минтруда обещают дальнейший рост.





А вот в Нацбанке просят не включать печатный станок во всю мощь. Сам Национальный банк пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику. Однако, судя по статье экономистов главного банка страны, в госорганах есть и другое мнение по вопросу.



