Российская валюта оказалась одной из слабейших среди валют-аналогов, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, валютные интервенции Центробанка на валютном рынке.





Такой вывод сделали аналитики швейцарского банка Credit Suisse в своем ежегодном материале с обзором и прогнозами по основным мировым макроэкономическим показателям. Выдержки из исследования приводит РБК.





С начала года рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%. В банке увидели несколько причин произошедшего:





усиление оттока капитала из-за пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, в том числе с Кипром;

значительный отток средств с банковских депозитов на брокерские счета;

геополитический фактор — протесты в Беларуси, предполагаемое отравление Алексея Навального, неопределенность с итогом выборов президента США и конфликт в Карабахе.





По мнению авторов обзора, у рубля есть потенциал для укрепления к концу года. Аналитики считают, что российская валюта недооценена по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки.





Банк отмечает, что многие повлиявшие на курс рубля факторы — временные. Если сюрпризов в геополитике не будет, валюта может продолжить дальнейшее укрепление в направлении диапазона 70−72 рубля за доллар, прогнозируют в кредитной организации.