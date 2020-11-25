Oops! Credit Suisse назвал протесты в Беларуси одним из факторов ослабления российского рубля
Белорусские протесты, по мнению аналитиков Credit Suisse, стали одним из факторов, повлиявших на ослабление российской национальной валюты.
Российская валюта оказалась одной из слабейших среди валют-аналогов, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, валютные интервенции Центробанка на валютном рынке.
Такой вывод сделали аналитики швейцарского банка Credit Suisse в своем ежегодном материале с обзором и прогнозами по основным мировым макроэкономическим показателям. Выдержки из исследования приводит РБК.
С начала года рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%. В банке увидели несколько причин произошедшего:
усиление оттока капитала из-за пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами, в том числе с Кипром;
значительный отток средств с банковских депозитов на брокерские счета;
геополитический фактор — протесты в Беларуси, предполагаемое отравление Алексея Навального, неопределенность с итогом выборов президента США и конфликт в Карабахе.
По мнению авторов обзора, у рубля есть потенциал для укрепления к концу года. Аналитики считают, что российская валюта недооценена по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки.
Банк отмечает, что многие повлиявшие на курс рубля факторы — временные. Если сюрпризов в геополитике не будет, валюта может продолжить дальнейшее укрепление в направлении диапазона 70−72 рубля за доллар, прогнозируют в кредитной организации.
Источник: thinktanks.by
11:40 25/11/2020
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