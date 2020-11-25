



Вадим Иосуб, пишут Насколько это реально и возможно ли вообще, отвечает старший аналитик кампании «Альпари Евразия», пишут "Свободные новости плюс"





— О том, что система SWIFT помогает банкам одной страны перевести деньги в банки другой, знают очень многие белорусы, но что конкретно для нас означает ее отсутствие?





— Прежде всего, невозможность отправки и получения международных платежей в иностранных валютах — долларах и евро. То есть никто не сможет отправить деньги, никто не сможет их получить. Безусловно, это очень сильный удар.





Но хочу подчеркнуть, что это удар не только по режиму. Это мощнейший удар по всей экономике. Все белорусские импортеры, которые хотят что-то купить за границей, сделать этого не смогут. А экспортеры ничего не смогут продать в другие страны.





Сразу же оговорюсь, скорее всего, подобный запрет не затронет расчеты с Россией, если они будут производиться в российских рублях. При желании здесь можно создать свою систему банковских расчетов. Если россияне захотят так рассчитываться, то рубль может быть и белорусским. В чем лично я очень сильно сомневаюсь…





— Были в истории прецеденты отключения стран от SWIFT?





— Да, были. Но для этого объекту санкций приходилось очень сильно «постараться». Похоже, белорусский режим еще на такое отключение не «наработал»…





В свое время от системы SWIFT были отключены банки Северной Кореи и частично банки Ирана. В обоих случаях это была реакция на создание (или угрозу создания) оружия массового поражения и финансирование терроризма. То есть дело было вовсе не в нарушении в этих странах демократии и не потому что власти применяли насилие к своему населению.





Я думаю, в мире можно найти массу недемократических и даже диктаторских режимов, которые подключены к этой системе. Пока отключение от SWIFT применялось только в исключительных случаях. То есть тогда, когда мир видел угрозу всему человечеству. А просто в ответ на жестокое подавление инакомыслия, фальсификацию выборов, насилие и так далее — пока подобных отключений от SWIFT не было.





Вопрос отключения всплывал и обсуждался в отношении России. После Крыма и Донецка с Луганском. Но тогда западные страны так и не решились что-то реальное сделать.





Исходя из данных прецедентов, кажется маловероятным, что это будет применено и к Беларуси.





— В принятых санкциях звучит фраза об аресте зарубежных счетов конкретных лиц. Насколько реальна эта угроза? Есть что арестовывать?





— Вообще, это стандартная процедура персональных санкций. Вместе с запретом на въезд всегда идет арест счетов, если эти счета будут обнаружены. Скорее всего, у тех, кто попадает в санкционный список, таких счетов нет. По крайней мере, если мы говорим о каких-то силовиках, руководителях правоохранительных органов.





Теоретически они могли бы быть у приближенных к власти бизнесменов, но, по-моему, под персональные санкции они еще не попали. Думаю, так называемые «кошельки режима», опасаясь этих самых санкций (если у них счета и были), давно всё попереводили и ликвидировали. Лично я не слышал, чтобы у кого-то из попавших под персональные санкции беларусов что-то обнаружили и арестовали.





— Не является ли самострелом то, что власти арестовывают или списывают деньги со счетов тех, кому помогают различные фонды? Можно ли эту глупость как-то оправдать?





— На мой взгляд, последние полгода белорусские власти только тем и занимаются, что «стреляют» себе в ногу или в голову. Это не в первый и, боюсь, не в последний раз. О правовом дефолте говорят все вокруг. Властями не соблюдается не только международное право, но игнорируются и белорусские законы. В том числе и право собственности.





Деньги, переведенные на счет, принадлежат владельцу этого счета. В Беларуси лишить их может только суд. По факту же деньги забирают не в результате приговора суда, а просто после какого-то указания.





У банков, которые исполняют арест средств, нет никакого выбора. Получая такие указания от правоохранителей, они не могут проверять их законность и обоснованность. Они должны исполнять.

Поэтому винить банки, наверное, нельзя. Виноваты те, кто эти письма сочиняет и отправляет банкирам.