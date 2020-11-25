ЕБРР выделил 7 млн евро Белорусскому народному банку

Средства предоставляются для перекредитования малого и среднего бизнеса в рамках системы финансовых посредников ЕБРР.





"Этот проект соответствует страновой стратегии Беларуси, в которой приоритетное внимание уделяется доступу к финансированию для частного сектора, а также продвижению кредитования в национальной валюте в стране", - говорится в материалах.





ЕБРР также отмечает, что проект будет способствовать адаптации к операционным проблемам, вызванным пандемией COVID-19, и продолжению устойчивого кредитования малого бизнеса в местной валюте.





БНБ-банк действует с начала 1992 года и является банком-партнером ЕБРР с 2011 года. С 2017 года Банк Грузии контролирует 99,98% акций белорусского банка. БНБ-банк ориентирован на кредитование малого и среднего бизнеса, по величине активов (780,5 млн белорусских рублей на 1 октября 2020 года) занимает 12-е место из 24 действующих в Беларуси банков.





Ранее в рамках программы кредитования малого бизнеса в нацвалюте ЕБРР выделил БНБ-банку $4,1 млн (май 2020 года) и $10 млн (октябрь 2018 года).





Как сообщалось, 18 ноября ЕБРР заявил, что приостановил финансирование проектов в госсекторе Беларуси и не рассматривает новые проекты с властями страны на фоне внутриполитической ситуации. При этом ЕБРР продолжит инвестировать в проекты белорусского частного сектора.