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Цена нефти Brent превысила $48 за баррель

В последний раз ее стоимость была выше этой отметки в начале марта этого года.

Brent - $48,03, WTI - $45,13

Потом цены на "черное золото" обрушились более чем в два раза.
Цена нефти Brent превысила 48 долларов за баррель впервые с 6 марта 2020 года. Нефть подорожала на 4,28%, до 48,03 долларов, пишет ТАСС со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Цена нефти WTI повысилась на 4,8%, до $45,13 за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с апреля были сняты ограничения на добычу "черного золота".

Только за март нефть подешевела более чем в два раза, пишет korrespondent.net
Ранее сообщалось, что нефть подорожала до максимума за семь месяцев.

Также добавим, что в ОАЭ нашли новые нефтяные месторождения. Их объем, по предварительным подсчетам, составляет 22 миллиарда баррелей в год.
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