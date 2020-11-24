Снижение цены на газ - в обмен на "интеграцию"

Срок действия белорусско-российских договоренностей по цене поставок российского газа в Беларусь заканчивается 31 декабря 2020 года.





Минск выполнил все условия «Газпрома»

4 ноября в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились оперативно решить вопрос «о начале переговоров по поставкам углеводородов – нефти и газа – в Беларусь в будущем году».





Вслед за этим 11 ноября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге.





Сторонам важно было отметить, что препятствий для начала переговоров по условиям поставок газа в Беларусь на будущий год нет – вопрос белорусским газовым долгом полностью урегулирован, как того и требовал «Газпром». Поэтому переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года можно начинать.





Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире гостелеканала «Беларусь 1» заявил, что Беларусь не имеет задолженности за природный газ перед Россией, расчеты за потребленный газ (в сумме около 330 млн долларов на середину сентября – ред.) завершены.





При этом Головченко отметил, что белорусская сторона на переговорах в с РФ об условиях поставок на 2021 год рассчитывает выйти на формирование «привлекательной» цены на газ».





Между тем белорусский посол в России Владимир Семашко еще в начале сентября поспешил заявить, что стороны в переговорах о стоимости российского газа «продвинулись вперед».





Семашко сказал, что уже с 1 января 2021 года газ для Беларуси может подешеветь. По его словам, он лично 11 сентября на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером беседовал об условиях поставок российского газа в Беларусь.





«Поработали плодотворно, поговорили, в главных вопросах достигли консенсуса. Это (снижение цены на газ для Беларуси – ред.) будет поэтапным движением и, скорее всего, некий шаг будет уже с 1 января 2021 года», – сказал Семашко.





Будут уступки по интеграции – будет более низкая цена

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, цена газа для Беларуси в 2021 году будет зависеть от дальнейших шагов Минска в сторону интеграции с Москвой.





«Минск настаивает на том, чтобы цена стала меньше, чем нынешняя в 127 долларов. В таком случае в Беларуси должны быть сделаны реальные шаги в сторону интеграции», – отметил Юшков.





Он считает, что цена в 127 долларов за тыс. куб. м может сохраниться, если Минск ничего не сделает для интеграции, но озвучит определенные обещания. Если же произойдет разлад в российско-белорусских отношениях, то новое дополнительное соглашение вряд ли будет подписано.





«Будет настрой у руководства двух стран на реальную дальнейшую интеграцию, будет понижение цен в районе 100 долларов за тысячу кубов. Не будет – тогда, в лучшем случае, мы останемся на показателе 127 долларов на тысячу кубов. Или, может быть, вернемся к голому коммерческому контракту – примерно 150 долларов за тысячу кубов», – считает эксперт.





Но даже в том случае, если газовый спор между Минском и Москвой затянется, ничего страшного не произойдет. Поскольку коммерческий контракт «Газпрома» и Беларуси носит долгосрочный характер, он будет действовать и в 2021 году. То есть в случае неподписания до конца декабря 2020 года дополнительного соглашения поставки российского газа в Беларусь с 1 января 2021 года не прекратятся.





Россия может потребовать продавать газ в Беларуси напрямую потребителям

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович считает, что на предстоящих газовых переговорах у Минска будет следующая стратегия:





«У нас сейчас сложная ситуация в стране, нас чуть не свергли, вы же не хотите, чтобы к власти пришла Тихановская? Тогда снимите вопрос про газ, дайте скидку или кредит, из которого мы заплатим, а потом мы когда-нибудь вам этот кредит вернем».





По словам эксперта, если бы разговор происходил несколько месяцев назад, «я бы сказал, что Россия будет жестко требовать выплат по газу». «Но, поскольку была сделана ставка на то, чтобы Лукашенко поддержать по итогам выборов, думаю, что здесь вполне возможны уступки со стороны России», – отметил Митрахович в интервью порталу «Евразия.Эксперт».





То есть, добавил он, Россия может идти на уступки Беларуси в этом вопросе, особенно в сложный политический период, когда можно потерять страну в принципе. «Но фундаментальное изменение позиции России по газу возможно лишь в том случае, если и сама Беларусь пойдет на уступки по газу», – считает эксперт.





По его словам, речь идет о том, чтобы российские газовые компании могли продавать газ на территории Беларуси напрямую покупателям, а не посреднику, который принадлежит белорусскому правительству.





«Например, какому-то заводу на территории Беларуси, который этот газ потребляет или какому-то предприятию. Тогда это будет нормальный вариант. А пока Беларусь не пускает российский «Газпром» или какие-то другие компании», – отметил Митрахович.





Он заявил, что в России может произойти либерализация экспорта газа, и в этом случае не только «Газпром», но и другие компании смогут поставлять газ в Беларусь. И это также может быть частью соглашения с Беларусью.





«Вопрос в чем? Если Беларусь даст возможность «Газпрому» продавать газ белорусским потребителям напрямую, тогда можно будет делать и другие изменения относительно аспектов энергетической системы. Пока Беларусь не идет на эти уступки, я не очень понимаю, с чего они должны ожидать уступок от России», – заявил эксперт.





Отвечая на вопрос о сроках формирования единого энергетического рынка в рамках Союзного государства, Митрахович отметил, что этот процесс можно ускорить, «если Беларусь пойдет на определенные уступки России».





«Во-первых, она должна пустить российский бизнес к прямым конечным потребителям газа в Беларуси, во-вторых, реализовать то, что было подписано еще несколько лет назад (например, двигаться в сторону единых стандартов в налоговой отчетности, в Гражданском кодексе, к тому, чтобы постепенно налоговое законодательство стало в Союзном государстве сходным)», – заявил эксперт.





Тогда, по его мнению, «у нас уже действительно будет похожий рынок и в энергетике, и в других аспектах».





«Отличный был бы вариант. Но тут нужно, чтобы мы в дальнейшем двигались к созданию единых правительственных и парламентских структур, к созданию единой валюты (с совмещенным центром в Москве, естественно, потому что сложно себе представить, что белорусская экономика вырастет до размеров российской и сможет появиться эмиссионный центр в Минске)», – подчеркнул Митрахович.





Формульное ценообразование – оптимальный вариант?

В свою очередь заместитель руководителя экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов» РФ Сергей Кондратьев считает, что Беларусь и «Газпром» могут отказаться от фиксированной цены на газ при подписании соглашения об условиях поставки газа на 2021 год и перейти к формульному ценообразовании.





«Ключевой вопрос здесь – то, как и Россия, и Республика Беларусь смотрят на ситуацию на европейском рынке. Будут ли цены на нем оставаться на достаточно низком уровне, а также то, в какой момент произойдет заключение этого соглашения», — сказал Кондратьев в интервью порталу «Евразия. Эксперт».





Он напомнил, что на момент заключения соглашения на поставку газа в Беларусь в 2020 году фиксированная цена в 127 долларов за тыс. куб м была существенно ниже экспортных тарифов для стран ЕС.





Однако спустя некоторое время цены на газ в Европе упали ниже уровня в 100 долларов за тыс. куб м, и фиксированная ставка стала менее привлекательной для белорусских потребителей.





«Поэтому очень важно будет то, в какой момент произойдет заключение этого соглашения, и то, какие принципы будут заложены при обосновании цены в этом соглашении», — подчеркнул эксперт.





По его мнению, сейчас и Беларусь, и «Газпром» с большей вероятностью будут готовы отойти от практиковавшейся все последние годы фиксированной цены на газ на период всего действия соглашения и перейти к формульному ценообразованию, которое будет учитывать ситуацию на европейских рынках и позволит более гибко реагировать на изменение конъюнктуры.





Российская газовая монополия в 2020 г столкнулась с большими проблемами

Фон предстоящих белорусско-российских переговоров по цене на газ для Беларуси будет определять не только политический фактор, но и, надо полагать, финансовые перспективы российской газовой монополии.





«Газпром» рассчитывает в 2020 году поставить в Европу 165–170 млрд. куб. м газа по средней цене 120–130 долларов за тыс. куб. м, сообщила в октябре зампредседателя правления компании, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Между тем, еще в сентябре компания рассчитывала на объемы поставок в ЕС не менее 170 млрд. кубов за год по 130 долларов.





Для сравнения: в 2019 году «Газпром» продал на европейском рынке 199 млрд. куб. м газа по средней цене 210 долларов за тыс. куб. м.





Во втором полугодии 2019 года. европейские потребители, опасавшиеся за судьбу транзита российского газа через Украину, максимально заполнили свои газовые хранилища. Негативно отразилась на спросе на газ также теплая зима 2019–2020 годов.





В результате в первом полугодии 2020 года «Газпром» сократил экспорт газа в Европу к аналогичному периоду 2019 года на 18% до 78,9 млрд. куб. м, а доля российской трубопроводной монополии на европейском рынке снизилась до 27,8% против 36% на конец 2019 года.





В марте — июне газовый сектор также находился под давлением негативных рыночных факторов, связанных с COVID-19. Средняя экспортная цена российского газа (долгосрочные контракты плюс спот) упала со 162 долларов за тыс. куб. м в январе до 94 долларов в мае, что ниже рентабельности поставок «Газпрома» (около 100 долларов за тыс. куб м). За второй квартал цена преодолела критическую планку, выровнявшись до 110 долларов за тыс.куб. м.





Эксперты отмечают, что из-за низких цен в ЕС «Газпрому» в январе – сентябре 2020 года было выгоднее поставлять газ на внутрироссийский рынок: цены на него в РФ, в отличие от Европы, даже росли (в мае спотовые цены на нидерландском хабе TTF падали до 45–47 долларов за тыс.куб. м против порядка 60 долларов.





По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова, если в январе- июне 2020 года основной проблемой «Газпрома» было падение спроса на газ на европейском рынке, то во втором полугодии монополия столкнется со снижением цен по долгосрочным контрактам из-за обвала нефтяных котировок (после развала сделки ОПЕК+ в марте стоимость эталонной марки Brent рухнула c почти 60 долларов до менее 30 долларов за баррель).





Сейчас цены на газ в Европе пока держатся выше уровня рентабельности «Газпрома» (100 долларов за тыс. кубометров) и к концу года, возможно, вырастут до 140 долларов из-за сезонного фактора, считает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.





Но, добавляет он, судя по всему, тренд на глобальное потепление усиливается. К тому же в европейской электроэнергетике газ постепенно замещается возобновляемыми источниками энергии. Не последнюю роль в падении спроса на газ играет и эпидемия коронавируса.





В этом году синоптики ожидают более холодную зиму, и если этот прогноз оправдается, то, возможно, потребление выйдет на обычный уровень. Тем не менее, отмечают эксперты, период сверхвысоких цен на газ, похоже, в принципе прошел. К тому же при уровне даже в 120-140 долларов за тыс. куб м европейский рынок становится интересен американцам, и начинается конкурентная ценовая борьба.





В ближайшие два года эксперты прогнозируют умеренный рост стоимости энергоносителей. По их оценкам, в 2021 году цены на газ в Европе будут колебаться в пределах 150 долларов за тыс. куб м.





Запуск БелАЭС не снизит остроту газовых споров с РФ по цене на газ

Российский эксперт Вячеслав Мищенко, комментируя запуск БелАЭС, отметил, что атомная станция позволит Беларуси замещать около 4,5 млрд. куб. м природного газа в год.





«Оправдаются ли все расчеты — покажет время, а пока можно только с уверенностью констатировать, что уже в краткосрочной перспективе поставки российского газа в Беларусь будут иметь тенденцию к снижению, а также то, что вместе с этим потеряет остроту и многолетний вопрос о цене на российский газ», — отметил эксперт.





С этим выводом вряд ли можно согласиться. В последние годы Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд. куб м газа. Запуск первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго – в мае 2023 года.





Однако даже после запуска двух блоков атомной станции Беларусь по-прежнему останется крупнейшим потребителем российского газа с объемом импорта 15-16 млрд. куб м. Как следствие, цена этого энергоресурса для белорусской экономики по-прежнему остается ключевым вопросом, а значит торг с РФ за более выгодные ценовые условия остается актуальным.





Справка. Беларусь снизила импорт российского газа в январе-сентябре 2020 года на 9,4% по сравнению с таким же периодом 2019 года до 13,115 млрд. куб м. В денежном выражении закупки российского газа снизились на 9% до 1,715 млрд. долларов.





Средняя цена в этот период увеличилась на 0,5% в до 130,771 долларов за тыс. куб м. За январь–сентябрь 2020 года чистый убыток «Газпрома» по РСБУ составил 592,15 млрд. рублей против 434,94 млрд. рублей прибыли за соответствующий период 2019 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы холдинга.





Выручка компании за 9 месяцев 2020 года сократилась на 21,3% — до 2,74 трлн. рублей. Валовая прибыль «Газпрома» за это время упала почти на 40% — до 917,46 млрд. рублей.





Убыток компании от продаж составил 180,625 млрд рублей против прибыли в размере 477,06 млрд. рублей в январе–сентябре 2019 года. Убыток «Газпрома» до уплаты налогов в отчетном периоде составил 728,98 млрд рублей.