Одного из директоров EPAM Игоря Овясяника судья Руденко приговорил к 15 суткам ареста
Senior Director, Special Projects в EPAM Systems Игорь Овсяник получил 15 суток, сообщает правозащитныйцентр «Весна».
В Telegram-канале «Списки Задержанных» уточняется: «Суд Октябрьского района, судья Руденко А.А., судил Овсянник И.В. ст 23.34, есть 2 детей. По скайпу, с адвокатом (за 22 ноября 2020 года). Вину не признал, итог 15 суток».
Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года.
Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии.
Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.
Его супруга после того, как стало известно о его задержании, не смогла уточнить, при каких обстоятельствах он был задержан. Сегодня она также отказалась от комментариев.
"Белорусский партизан"
11:58 24/11/2020
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