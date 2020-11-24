В Telegram-канале «Списки Задержанных» уточняется: «Суд Октябрьского района, судья Руденко А.А., судил Овсянник И.В. ст 23.34, есть 2 детей. По скайпу, с адвокатом (за 22 ноября 2020 года). Вину не признал, итог 15 суток».

Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года.





Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии.





Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.