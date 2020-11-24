Катерина Борнукова – академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), пишет О том, как они скажутся на доходах белорусов – зарплатах, пенсиях и иных социальных выплатах и программах —– академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC), пишет myfin.by





IT-сектор – все?





– И до коронакризиса, и тем более до политического кризиса у нас не было роста ВВП. А в последние месяцы появилась масса факторов, которые будут действовать на экономику угнетающе. Главным из них я бы назвала сжатие ИТ-сектора.





Он долгие годы поддерживал белорусский ВВП – да, не занимал львиную долю в объеме, но рос куда быстрее остальных секторов, к тому же «паровозом» тянул другие отрасли – общепит, услуги, недвижимость, торговлю... Его развитие резко затормозилось – если еще в январе-июне валовая добавленная стоимость по виду деятельности «информация и связь» выросла на 10%, то в октябре рост рухнул ниже 2%. Эта тенденция будет развиваться в двух плоскостях.





Много говорят о релокейте, но дело не только в нем – в Беларусь перестанут приходить инвестиции.





К тому же лидеры белорусского IT-сектора – ЕРАМ, Wargaming – открывают новые офисы в Киеве, Вильнюсе, но не в Минске. И если ранее IT-сектор бурно рос и ежегодно поглощал 10 тысяч новых работников, то в дальнейшем этого не будет. И этот огромный генератор роста будет для белорусской экономики потерян.





Еще один «черный шар» – вывод IT-компаниями центра прибыли из страны. Если раньше многие из них привозили валюту в Беларусь, то сейчас постараются сделать так, чтобы выручка шла в другие юрисдикции. Приток валюты в страну замедлится, а сейчас валютные потоки это то, что очень серьезно влияет на ситуацию.





Дамоклов меч долгов





– На второе место по важности я бы поставила долги предприятий. По статистике видно, что растут они с огромной скоростью: с начала года долги крупных и средних предприятий выросли на 17,5%.





Для оценки этого взлета достаточно сказать, что ни за один год из четырех предыдущих они не увеличивались с такой чудовищной скоростью: в 2016 году выросли на 7,4%, в 2017-м –на 12,9%, в 2018-м – на 10,7%, в 2019-м – на 7,4%.





Важно и то, что прибыль предприятий невелика, а рентабельность падает. То есть рассчитывать на то, что можно будет выплатить долги, получив деньги за свой товар, нельзя. К тому же надвигается вторая волна коронавируса. Это третья проблема, тесно связанная со второй.





Для мира вторая волна может и не будет такой болезненной, как первая. К примеру, наш основной торговый партнер – Россия, пока не намерена объявлять карантин. Но, учитывая, что белорусская экономика подошла ко второй волне в гораздо худшей форме, ситуация тревожная.





Расчет был на то, что после коронавируса, когда мировая экономика начнет восстанавливаться, мы все свои склады распродадим и все свои долги покроем. Этим планам, похоже, не суждено сбыться в ближайшие несколько месяцев.





Надежда на черное золото





– Тут необходимо сказать о факторах, которые могут положительно сказаться на экономике.





Единственным серьезным фактором, который можно рассматривать как возможную существенную поддержку для падающего ВВП, считаю рост промышленности.





Причем рост этот будет идти на фоне жуткого падения, случившегося в этом году. Да, на фоне низкой базы он будет существенным, но далеко не факт, что поможет устранить накопленные дисбалансы – речь о гигантских накопленных долгах.





Поэтому макрофинансовая ситуация будет очень сложной, что в первую очередь отразится на бюджете и всех его расходах. Наверное, кроме расходов на силовые структуры. Поэтому мы начинаем слышать от Лукашенко об очень непопулярных шагах – о сокращении декретного отпуска, например. Это признак того, что «денег нет от слова совсем». И это начинает постепенно доходить до властей.





К тому же коронавирус может и этот плюс умножить на ноль.





Еще один позитивный фактор – восстановление нефтяного рынка – как в области поставок на наши НПЗ, так и цен на нефть.





Они уверенно пошли в рост и уже достигли отметки в 45 долларов за баррель. Хотя еще в начале октября упали до 37-38 долларов за бочку.





Восстанавливается и спрос на нефтепродукты.





Украина важнее ЕС?





– Нужно отметить, что в этом плане мы сильно зависим от внешних факторов. Во-первых, от поставок российской нефти (а договора на следующий год пока нет), во-вторых, – это важная статья экспорта, с которым могут возникнуть сложности. И это – четвертый фактор, который может негативно повлиять на нашу экономику – ввод санкций.





Если они будут широкими и затронут торговлю нефтепродуктами, то это ударит сильно – результат будет быстрым и чувствительным для всех.





Если к санкциям присоединится и Украина, это будет мощнейшим ударом по экономике.





Если же их можно будет обойти – зарегистрировав, к примеру, новую нефтетрейдинговую компанию, или же Украина к ним не присоединится, то урон от санкций будет мал.





Американская угроза и европейский удар





– Что касается пятого фактора – «Акта о демократии в Беларуси», о котором много говорят в последнее время, то необходимо понимать, что это «долгоиграющий» фактор. Он не имеет мгновенных экономических последствий, хотя и очень важен. Но он уже нанес огромный репутационный урон.





Суть в том, что очень часто многие иностранные компании (особенно американские) не разбираются, в чем природа санкций – они, видя, что власти приняли тот или иной документ, тут же прекращают связи с компаниями из этой страны.





Этот акт может оказать влияние даже на наш IT-сектор.





Да, наработанные связи, скорее всего, останутся, но с новыми контрактами будет сложнее – многие испугаются иметь дело с партнером из Беларуси, который может попасть под санкции. Им проще найти его в той же Литве или Украине.





К тому же «Акт о демократии в Беларуси», если ничего не изменится в стране, предусматривает не только запреты на предоставление финансовой помощи правительству (а это коснется и международных финансовых организаций), но и отраслевые санкции.





Планируется, что Минфин США может возобновить санкции в отношении 9 белорусских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США Инк», «Белшина», «Гродно-Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно». И это только начало…









В отличие от этого фактора отказ ЕБРР от сотрудничества с белорусскими властями даст быстрый негативный эффект. Ведь именно этот банк давал деньги на финансирование инфраструктуры — на что у нас денег в бюджете нет, и в ближайшее время не будет.





Что в итоге?





– Накапливающиеся в последние годы проблемы в экономике и нехватка денег в бюджете приведут к недофинансированию инфраструктуры, что скажется на качестве услуг – в здравоохранении, образовании, культуре.





Второй аспект – бюджетникам не стоит ожидать роста зарплат.





Тем более в реальном выражении. Будет продолжать расти разрыв в доходах между ними и всеми остальными. К этому добавится свертывание всех социальных программ.





Все выплаты, льготы останутся только у тех, кто ближе к власти.





От социального государства (а это записано в Конституции) останется, по сути, только название. Бесплатных лекарств для людей, достигших 75 лет (как в Польше), бесплатных билетов для пенсионеров в театры и другие учреждения культуры (как в Эстонии), бесплатного проезда (как во многих странах-соседках) – всего этого белорусским пенсионерам не видать. Не говоря уж о новых социальных проектах.





Наверняка нас ждет еще один «подарок» от властей – рост цен на коммунальные услуги.





Хотя власти обещали снижение тарифов на электроэнергию после ввода АЭС, скорее всего именно населению придется оплатить хотелки власти – тарифы поднимутся.





Если и юрлица станут платить больше – это еще сильнее разгонит инфляцию, которая даже согласно Белстату уже выше 6%. Есть риски и для курса белорусского рубля. Хотя он может и укрепиться, если с нефтью все будет хорошо и экономические санкции против белорусских властей не введут.





Резюмируя – расходы у всех, кто зависит в той или иной степени от государства, будут расти, а доходы – падать.