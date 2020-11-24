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Казахстанский бизнесмен Ракишев может продать украинский БТА банк инвестору из Беларуси

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в понедельник дал разрешение физлицу - гражданину Беларуси на покупку свыше 50% акций украинского БТА банка.

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Республики Беларусь на приобретение акций АО "БТА банк", которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Украинский БТА банк основан в 1992 году. По данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года акционером банка являлся казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредованно принадлежали 100% уставного капитала банка через казахстанскую компанию "БТА банк".

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших на Украине банков.

Казахстанской компанией "БТА Банк" владеет Ракишев и Fincraft Group (бывшая Novacom Corporation) - холдинговая компания, единственным владельцем которой является Ракишев. "БТА Банк", некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.

В интервью "Forbes Казахстан" в 2018 году Ракишев сообщал, что на балансе БТА консолидирована значительная часть активов, которые возвращаются через суды, 80% из которых - российские.

Ракишев с конца 2017 года был крупнейшим акционером российской компании Petropavlovsk (входит в топ-5 золотодобытчиков РФ). Однако летом 2019 года бизнесмен продал свою долю в Petropavlovsk (22,4%).

В сентябре 2020 года структура Ракишева стала резидентом Арктической зоны РФ с проектом перезапуска простаивающего с 2014 года морского порта "Витино" на Белом море. Ожидается, что порт "Витино" будет запущен в первом квартале 2021 года, объем перевалки составит порядка 4 млн тонн груза в год. Объем инвестиций в проект - порядка 3 млрд рублей.
Интерфакс
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