«Белоруснефть» предупредила о мошенничестве от ее имени













Уточняется, что в интернете появился сайт, который предлагает поучаствовать в рекламной акции на якобы получения 100 литров топлива на АЗС «Белоруснефть». Для этого мошенники предлагают разослать сообщение с определенным текстом друзьям в мессенджерах и соцсетях.





- Предупреждаем, что фейковая страница в интернете, а также идея «акции» являются мошенническими. Злоумышленники выдают себя за нашу компанию. «Белоруснефть» такую акцию не проводит, - прокомментировали в пресс-службе компании.





Также в «Белоруснефти» напоминают гражданам, что доверять свои данным мошенникам опасно. Информацию о своих акциях компания размещает на своем официальном сайте.