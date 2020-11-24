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Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

В рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg Маск обошел Гейтса, а неделей ранее обогнал другого миллиардера — Цукерберга. Состояние основателя Tesla увеличилось за счет роста котировок компании.

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg.

Агентство оценивает состояние Маска в $127,9 млрд. За год оно увеличилось на $100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге.

Миллиардер обогнал в рейтинге Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,7 млрд. На первой строчке с большим преимуществом по-прежнему находится глава корпорации Amazon Джефф Безос с $182 млрд.

В рейтинге миллиардеров Forbes Маск ($110,4 млрд) занимает четвертое место. В первую тройку богатейших людей мира по версии журнала входят Безос ($181,3 млрд), глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,4 млрд) и Гейтс ($118,5 млрд).

На прошлой неделе Маск обогнал в обоих рейтингах Марка Цукерберга, сместив его на пятое место. Bloomberg оценивает состояние основателя Facebook в $102 млрд, Forbes — в $98,6 млрд.

Tesla показывает прибыльность пятый квартал подряд. На прошлой неделе S&P Dow Indices объявил, что 21 декабря акции производителя электромобилей войдут в индекс S&P 500. За четыре торговых дня на фоне этой новости стоимость акций Tesla выросла на 20%, а за год — на 485%, сообщил Fox Business. К закрытию торгов в понедельник, 23 ноября, бумаги компании подорожали на 6,58%, достигнув отметки $521,85 за акцию.
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