Илон Маск стал богаче Билла Гейтса

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg





Агентство оценивает состояние Маска в $127,9 млрд. За год оно увеличилось на $100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге.





Миллиардер обогнал в рейтинге Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,7 млрд. На первой строчке с большим преимуществом по-прежнему находится глава корпорации Amazon Джефф Безос с $182 млрд.



