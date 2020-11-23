При этом согласно данным Белстата о работе резидентов индустриального парка в январе-сентябре 2020 года их совокупный чистый убыток увеличился до 45,6 млн рублей.





Всего в «Великом камне» было зарегистрировано 65 резидентов. Между тем, когда в 2015 году начиналось его строительство, заявлялось, что «Великий камень» станет крупнейшим индустриальным парком в Европе и самым крупным проектом Китая за рубежом. А его выручка будет исчисляться миллиардами долларов.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: почему этот мегапроект никак не станет успешным?

«Китайцы – люди прагматичные»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что надежд на успешную работу «Великого камня» питать не стоит.

«Этот мегапроект на бумаге является своеобразными белорусскими Нью-Васюками. Белорусам обещают китайский золотой дождь, зазывая инвесторов налоговыми льготами, но, на мой взгляд, это чистейшей воды инвестиционная профанация. Проект не может заработать в условиях токсичного инвестиционного климата в Беларуси, когда и внутренние аналитики, и международные рейтинговые организации указывают на грубейшие нарушения базовых принципов экономического развития в стране. Создать оазис здесь вряд ли невозможно», – сказал Романчук.





По его мнению, последние события в стране ставят крест на любой масштабной инвестиционной идее в стране.





«Белорусские власти своими руками практически разрушили ПВТ, использовав грубую силу против людей интеллектуального творческого предпринимательского труда», – отметил Романчук.





По его мнению, в Китае хорошо понимают ситуацию в Беларуси.





«Китайцы – люди прагматичные. Они осознают, что в Беларуси они могут зарабатывать только на связанных кредитных линиях. Вообще же бизнес в Беларуси, получение прибыли для иностранцев возможно только при условии близких отношений с номенклатурой и силовыми начальниками, с руководством ЗАО “Беларусь”», – считает Романчук.





После президентских выборов и начала политического кризиса в Беларуси Россия поддержала действующие власти, выделив им кредит на 1,5 миллиарда долларов. Почему «китайские друзья» не поддерживают режим Лукашенко?





«Китайские власти прежде всего поддерживают своих бизнесменов. Для этого они используют аборигенов разных стран – африканских, белорусских, кыргызстанских. Китай и Беларусь в мировой экономике – игроки разных лиг. Никакой большой политики здесь со стороны Пекина нет, чисто бизнес. Если белорусские чиновники-регуляторы позволяют заработать на связанных кредитах в Беларуси– то почему нет? Китайцы это своеобразный тестировщик белорусской номенклатуры, которая оказывается гнилой, продажной и явно работающей не в национальных интересах», – полагает Романчук.

«В Пекине предпочитают не рисковать»

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что отсутствие положительных финансовых показателей в «Великом камне» его в какой-то мере удивляет.





«Когда закладывали «Великий камень», было сказано много слов, что в нем будет много не то что китайских предприятий, а передовых китайских предприятий. Так как со временем выяснилось, что китайцы не всегда делятся современными технологиями. Достаточно вспомнить модернизацию цементных заводов, которые никак не могут выйти на прибыльную работу, и кредиты за них возвращает бюджет», – сказал Желиба.





Но у него есть версия почему работа резидентов в «Великом парке» пока не впечатляет.





«При создании новых предприятий нужно время, чтобы их «раскрутить», чтобы выйти после высоких административных расходов на точку безубыточности, объемы производства, когда себестоимость продукции снижается. Может быть, резидентам еще нужно время, чтобы нарастить выпуск своей продукции», – сказал Желиба.





Почему Пекин в отличие от Москвы не помогает официальному Минску кредитами при сложной экономической и политической ситуации?





«Здесь понятнее. Россия исходит не только из экономических соображений, но и политических. А Китай в первую очередь руководствуется экономическими соображениями. Если бы в Пекине видели, что обстановка нормализуется, они могли бы дать кредит, а так пока предпочитают следить за ситуацией и не рисковать. Очень осторожны в этом плане и в других странах», – отметил Желиба.



