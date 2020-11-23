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«Брестгазоаппарат» планирует производить первые белорусские посудомоечные машины

Для налаживания производства предприятие собирается выкупить свободные территории «Брестмаша».

В Бресте планируется выпуск первых белорусских посудомоечных машин на СП ОАО «Брестгазоаппарат». Собрание акционеров одобрило идею расширения территории предприятия для налаживания нового производства. Об этом в своем телеграм-канале 23 ноября написал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

«Первым шагом в данном направлении станет выкуп свободных площадей у ОАО «Брестмаш», на которых впоследствии и будет организован выпуск посудомоечных машин», – сообщил Александр Рогачук.

К слову, на сайте GEFEST уже появился раздел «Посудомоечные машины», в котором представлено шесть моделей с отметкой New. Если кликнуть по одной из них, то появляется информация об элементах комфортности, характеристиках и технической поддержке.

В состав группы компаний GEFEST входят головное предприятие СП ОАО «Брестгазоаппарат», Унитарное предприятие «Гефест-техника», Унитарное предприятие «Гефест-Кварц». Основные направления деятельности — производство газовых, газоэлектрических, электрических плит, встраиваемой техники и воздухоочистителей.
"Брестская газета"
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