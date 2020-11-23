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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Один из директоров EPAM на Окрестина

Во вчерашних списках правозащитников появился Игорь Овсяник. Это старший директор в EPAM Systems.

Один из директоров EPAM на Окрестина
То, что задержанный — именно директор EPAM, dev.by подтвердила его жена. 

— Это он. Задержан вчера, при каких обстоятельствах, пока не ясно. Отвезён в Первомайский РУВД. Ночью доставлен на Окрестина. Списков в суде пока нет.

Жена Игоря не смогла подтвердить, что тот был задержан во время районного марша:

— Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район.

Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года. 

Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. 

Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.
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