Один из директоров EPAM на Окрестина
Во вчерашних списках правозащитников появился Игорь Овсяник. Это старший директор в EPAM Systems.
То, что задержанный — именно директор EPAM, dev.by подтвердила его жена.
— Это он. Задержан вчера, при каких обстоятельствах, пока не ясно. Отвезён в Первомайский РУВД. Ночью доставлен на Окрестина. Списков в суде пока нет.
Жена Игоря не смогла подтвердить, что тот был задержан во время районного марша:
— Не знаю: он оказался в Первомайском РУВД — это не наш район.
Игорь Овсяник работает в EPAM почти 22 года.
Начал с должности Software Testing Manager, долгое время был директором белорусского офиса, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии.
Сейчас руководит проектами в Индии, Нидерландах, Мексике, Китае, Вьетнаме, направленными на интеграцию новых подразделений в компанию.
11:16 23/11/2020
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