+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Олексин хочет купить Идея Банк. Да кто ж ему сейчас продаст!

Владельцы МТБанка планируют выкупить Идея Банк, который сейчас принадлежит польскому Getin Holding. Информация об этом размещена на сайте польской компании.

Олексин

Стороны даже подписали уже соглашение о намерениях о продаже 99,999% акций Идея Банка МТБанку или связанным с ним лицам. Сумма сделки может составить 50 млн белорусских рублей, передает tut.by

Завершение процедуры купли-продажи будет зависеть от получения необходимых одобрений, в том числе со стороны регулирующих органов.

Сделку планируется закрыть до 4 января 2021 года. Но проблема в том, что Беларусь уже примерно через 2 недели может оказаться под санкциями ЕС и тогда олексинский МТБанк также попадет под санкции, как бизнес олигархов, финансирующих режим.

О намерении продать белорусский банк Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, официально объявил в начале июля. Это произошло на фоне сообщений местных СМИ о сложностях у бизнесмена, который в этом году выпал из списка 100 состоятельных людей Польши по версии издания Wprost.

Getin Holding приобрел белорусский Сомбелбанк в 2008 году. Потом переименовал его в Идея Банк. В 2013 году под крыло поляков перешел Белорусский банк малого бизнеса. Позже он был интегрирован в Идея Банк.

Кстати, по сравнению с летом, когда среди претендентов рассматривался Альфа-Банк, контрольный пакет в Идея Банке значительно обесценился. Очевидно, Лешек Чернецкий хочет избавиться от актива в такой токсичной стране, как РБ, почти любой ценой.

Ну или состояние основного бизнеса поляка, действительно, невероятно ухудшилось за эти месяцы, заключает телеграм-канал Экономика
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]