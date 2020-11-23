Олексин хочет купить Идея Банк. Да кто ж ему сейчас продаст!

Олексин





Стороны даже подписали уже соглашение о намерениях о продаже 99,999% акций Идея Банка МТБанку или связанным с ним лицам. Сумма сделки может составить 50 млн белорусских рублей, передает tut.by





Завершение процедуры купли-продажи будет зависеть от получения необходимых одобрений, в том числе со стороны регулирующих органов.





Сделку планируется закрыть до 4 января 2021 года. Но проблема в том, что Беларусь уже примерно через 2 недели может оказаться под санкциями ЕС и тогда олексинский МТБанк также попадет под санкции, как бизнес олигархов, финансирующих режим.





О намерении продать белорусский банк Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, официально объявил в начале июля. Это произошло на фоне сообщений местных СМИ о сложностях у бизнесмена, который в этом году выпал из списка 100 состоятельных людей Польши по версии издания Wprost.





Getin Holding приобрел белорусский Сомбелбанк в 2008 году. Потом переименовал его в Идея Банк. В 2013 году под крыло поляков перешел Белорусский банк малого бизнеса. Позже он был интегрирован в Идея Банк.





Кстати, по сравнению с летом, когда среди претендентов рассматривался Альфа-Банк, контрольный пакет в Идея Банке значительно обесценился. Очевидно, Лешек Чернецкий хочет избавиться от актива в такой токсичной стране, как РБ, почти любой ценой.

Ну или состояние основного бизнеса поляка, действительно, невероятно ухудшилось за эти месяцы, заключает телеграм-канал Экономика











