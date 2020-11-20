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Началось банкротство КУСХП «Краснополье», два года назад директора этого предприятия посадили за взятку в виде палки колбасы

В Россонском районе началась процедура банкротства коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Краснополье».

Производство по делу об экономической несостоятельности этого предприятия экономический суд Витебской области начал 5 ноября. С этой даты колхозу назначен защитный период, который завершится 5 декабря.

Сайт Vitebsk.cc напоминает, что два года назад тогдашнего директора КУСХП «Краснополье» и депутата Россонского райсовета Сергея Карпенко приговорили к 4 годам лишения свободы за взятку — женщина, которая хотела устроиться на работу, передала ему бутылку коньяку, три палки колбасы и коробку конфет общей стоимостью 45 рублей 56 копеек. Карпенко, руководившего колхозом 24 года, взяли с поличным прямо в кабинете.
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