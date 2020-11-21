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Недавно награждали, а сейчас увели в наручниках руководителя в Ганцевичском районе

Накануне выходных силовиками задержан Михаил Сергиеня - директор ОАО “Хотыничи” в Ганцевичском районе.



В Ганцевичском районе задержали руководителя предприятия. Речь идёт о директоре ОАО “Хотыничи” Михаиле Сергиене.

Из здания хозяйства, по словам очевидцев, его выводили в наручниках работники правоохранительных органов. В чем именно подозревают главу фирмы, неизвестно. По всей видимости, у силовиков возникли вопросы к сделкам ОАО, пишет "Первый регион".

Ранее Михаил Сергиеня уже привлекался к уголовной ответственности. Однако это не помешало ему возглавить ОАО “Хотыничи”.

Жители Хотынич говорят много положительных слов в адрес Михаила Григорьевича. Его считают крепким хозяйственником.

В сентябре 2020 года глава ОАО “Хотыничи” был в составе ганцевичской делегации на областных “Дожинках” в посёлке Дивин Кобринского района. Там он и ещё трое руководителей из Ганцевичского района были награждены. На “Дожинках-2019” Михаилу Сергиене в числе победителей районных соревнований вручали диплом и денежную премию.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока не было. В самом хозяйстве телефоны не отвечают.
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