Глава ООН призвал списать долги бедным странам или отсрочить их погашение до конца 2021г
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал списать долги бедным странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение до конца 2021 года.
Обращаясь с видеопосланием к Международному финансовому форуму в Китае, он настоятельно рекомендовал в ходе восстановления выделять больше международных ресурсов на цели здравоохранения и образования, а также на долгосрочные проекты по устойчивому развитию.
"Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", - заявил Гутерриш, чьи слова цитирует центр новостей ООН. Он добавил, что без международного финансирования здесь не обойтись. Ведь сегодня, по его словам, страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.
Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений
"Из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций, финансовые операции, в том числе денежные переводы", - подчеркнул Гутерриш. Генеральный секретарь предупредил, что сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной "суверенных дефолтов". В этой связи Гутерриш считает, что богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отстрочить их погашение.
Гутерриш подчеркнул, что нынешний кризис выявил необходимость в новом "общественном договоре", который должен быть ориентирован на достижение глобальных общественных благ. Одним из них Гутерриш назвал вакцину от COVID-19, которая должна быть доступной каждому. Он напомнил об инициативе ООН ACT-Accelerator - проекта по разработке и распределению тестов на коронавирус, лекарств и вакцин. Для ее реализации необходимо собрать $35 млрд.
18:37 22/11/2020
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