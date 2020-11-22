Сколько зарабатывают в Беларуси учителя и врачи

Изменения заработают в соответствии с постановлением Совмина республики.

Министерство на основании документа от 18 ноября установило размера базовой ставки для бюджетных организаций в размере 195 рублей, пишет belnovosti.by





По сравнению с текущим годом базовая ставка увеличится на 10 рублей.





В процентном отношении такой показатель покажет рост практически на 5, 4 %.

Основываясь на прогнозах основных параметров социально-экономического развития, властями был определен данный показатель.





В пресс-службе белорусского Министерства труда отметили, что зарплаты в бюджетных организациях Беларуси показывают устойчивый рост в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, куда из бюджета идет значительная поддержка, проблемы в нефтяной сфере в начале 2020-го.





Несмотря на сложный период, с начала года и по сентябрь включительно зарплаты бюджетников выросли на 19,8 % относительно аналогичного периода годом ранее.





За указанный период реальный темп роста составил 113,9 %.





В министерстве пояснили, что номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников за сентябрь текущего года составила:





врачи – 1810,7 руб.;

профессорско-преподавательский состав – 1458,1 руб.;

средний медперсонал – 1122,3 руб.;

учителя – 1022, 7 руб.



