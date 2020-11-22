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Сколько зарабатывают в Беларуси учителя и врачи

В Минтруда рассказали об изменениях

Сколько зарабатывают в Беларуси учителя и врачи
фото: Белновости
Изменения заработают в соответствии с постановлением Совмина республики.
Министерство на основании документа от 18 ноября установило размера базовой ставки для бюджетных организаций в размере 195 рублей, пишет belnovosti.by

По сравнению с текущим годом базовая ставка увеличится на 10 рублей.

В процентном отношении такой показатель покажет рост практически на 5, 4 %.
Основываясь на прогнозах основных параметров социально-экономического развития, властями был определен данный показатель.

В пресс-службе белорусского Министерства труда отметили, что зарплаты в бюджетных организациях Беларуси показывают устойчивый рост в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, куда из бюджета идет значительная поддержка, проблемы в нефтяной сфере в начале 2020-го.

Несмотря на сложный период, с начала года и по сентябрь включительно зарплаты бюджетников выросли на 19,8 % относительно аналогичного периода годом ранее.

За указанный период реальный темп роста составил 113,9 %.

В министерстве пояснили, что номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников за сентябрь текущего года составила:

врачи – 1810,7 руб.;
профессорско-преподавательский состав – 1458,1 руб.;
средний медперсонал – 1122,3 руб.;
учителя – 1022, 7 руб.
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