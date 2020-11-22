Лукашенко отчитался на заводе «Гомсельмаш»: В этом году не отдаем россиянам миллиард долларов долга
И добавил, что «у России заимствовали 500 миллионов долларов на машиностроение, но они тратятся на лечение людей с коронавирусом»
Фото:БелТА
Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября, посещал «Гомсельмаш». Он общался с работниками завода. Лукашенко заявил, что недавно удалось договориться с россиянами о том, что в этом году миллиард долларов долга возвращен не будет. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
- Мир уже изменился и то ли еще будет. Надо где-то и потерпеть. Но на планете сейчас происходит ужасная ситуация. И все это выливается в те столкновения, которые в мире творятся. Вот и нас зацепило этим крылом. Еще и пандемия коронавируса добавила. Мы недавно с россиянами договорились, что в этом году не платим им миллиард долларов долга. Они наши долги отложили. Мы заимствовали у России пятьсот миллионов долларов, и я думал, что мы поддержим с помощью них машиностроение. Но ничего подобного. Все деньги эти я пока держу и трачу их на лечение людей с коронавирусом, - заявил Лукашенко.
- От этого же никуда не уйдешь. От этого никуда не денешься. Надо потерпеть и где-то даже зубы сжать. У нас впереди очень непростой 2021 год, - цитирует kp.by
11:01 22/11/2020
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